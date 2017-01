Trnem v oku je řadě lidí v Hradišti špatně fungující městská hromadná doprava

Uherské Hradiště /HLASUJTE V ANKETĚ/ - Stále za problematickou považují mnozí Hradišťané městskou hromadnou dopravu a její fungování nejen v metropoli Slovácka, ale také v návaznosti na její propojení se Starým Městem a Kunovicemi. Nová studie by přitom mohla ležet na radničním stole koncem prvního čtvrtletí letošního roku.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michal Sladký

O JÍZDĚ AUTOBUSEM NEUVAŽUJE

„Stále z města slyšíme to samé. Připravujeme koncepci a připravujeme koncepci, koncepce a tak dále. Namísto rychlého jednání se vše protahuje, až se zdá, že se za ty čtyři roky zase nic neudělá. Přitom je Hradiště pořád snad jediným větším městem v republice, kde chybí autobusová zastávka u vlakového nádraží," kroutí hlavou David Horák. Sám totiž bydlí v Jarošově, ale o jízdě autobusem ani neuvažuje. Když náhodou neměl na výběr, trvala mu cesta autobusem z Jarošova do Huštěnovic, kde pracuje, celou hodinu. „Nevím, co by mě mělo motivovat nejezdit autem, když s ním stejnou trasu zvládnu za patnáct minut a ještě levněji," poznamenal David Horák.

PRVNÍ CHYBA NASTALA V ROCE 1998

Změny se však už chystají. Zakladatel občanského sdružení kritizující veřejnou dopravu Jan Kolařík na nich totiž už pracuje. Studii si přitom od něj objednalo samo město. „Historicky zde veřejná doprava nefunguje vůbec dobře. První velká chyba nastala vůbec ve financování veřejné dopravy v roce 1998, kdy se souměstí Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice stalo výjimkou v celé republice, kde i jeho městskou dopravu po vzniku krajů platil kraj. Aby si toho tehdy nikdo na kraji nevšiml, raději se spoje nijak neřešily," nastínil Jan Kolařík první příčiny dosavadních problémů. Prostor pro vylepšení současného systému je podle něj obrovský.

„Městské linky vůbec nefungují jako městské. Běžné totiž je, aby linka jezdila z jednoho okraje na druhý, přičemž v centru města zastavovala nejčastěji, aby tam měla nejhustější pokrytí. U nás to nicméně doposud funguje tak, že máme v centru Hradiště jednu obrovskou zastávku, kde všechny autobusy začínají i končí, a kilometr od ní není nic," vysvětlil nedostatky Jak Kolařík.

Jeho připravovaný plán však řeší i návaznost na vlaky. „Ta je dnes minimální, přestože ve Starém Městě máme nádraží, z něhož se dostanou cestující za pár hodin do Prahy či Vídně. To vše chci zohlednit ve své studii, s níž vyjdu na světlo světa dvacátého března, i když se můžu o trochu zpozdit," prozradil Jan Kolařík. Nově by tak mělo město dostat do rukou podklady inspirující se hromadnou dopravou například v Jihomoravském kraji.

MĚSTSKÁ DOPRAVA JE VELKÝM VOLEBNÍM TÉMATEM

Jak rychle půjde začlenit nové poznatky do praxe, nechtěl starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha prozradit. „Vše má své oficiální postupy, které nelze uspíšit. Nyní nicméně ve městě vnímáme především dva velké problémy, k nimž se chceme co nejdříve dostat. První z nich je zastávka v ulici Sokolovská, kde vyrostlo poměrně frekventované nákupní centrum u Kauflandu. Druhým je obnovení zastávky u vlakového nádraží a v návaznosti na ni vytvoření nové linky spojující všechny nejdůležitější body Hradiště," osvětlil Stanislav Blaha. Změny podle něj přijdou ještě v tomto volebním období. „Velkým volebním tématem to bylo a stále je. Uvědomuji si problémy, které v současnosti stále přetrvávají, nicméně je třeba vycházet systematicky ze studií, které nám zpracovávají odborníci, třeba i v podobě Jana Kolaříka. Stále je před námi téměř polovina čtyřletého mandátu, který jsme od voličů dostali, takže věřím, že svým slibům nakonec dostojíme," ubezpečil Stanislav Blaha.

