Tříkrálová sbírka začíná. Do ulic vyrazí tisíce koledníků

Uherské Hradiště – S velkým zájmem a úspěchem se vloni setkala soutěž o největší proměnu fyzické kondice TOP FORMA do Vánoc. Organizátoři se proto rozhodli uspořádat další ročník, a tentokrát se nebude soutěžit jen o lepší zdraví a tělo, ale i o ceny v hodnotě sto tisíc korun. Ale pozor, registrace přihlášek do TOP FORMY do Velikonoc končí 12. ledna.