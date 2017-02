Třicáté třetí kolo soutěže O nejkrásnější svatební pár

Filzmoos, Břestek /REPORTÁŽ/ – Je to zhruba rok a půl, co jsem se stal baronem. Baronem z Boršic. Ne, nedozvěděl jsem se, že mám modrou krev a tudíž jsem žádný zámeček ani pozemky s honitbami nezdědil, ale stejně to stálo za to. Ti, co už absolvovali let balonem, vědí, o čem mluvím, ostatním rád vysvětlím: po prvním letu je totiž každý pasažér pasován na barona či baronku – odkud, to záleží na místě, kam balon zrovna přistane.