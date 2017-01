Třicáté kolo soutěže O nejkrásnější svatební pár

AKTUALIZOVÁNO 26

Vlčnov – „Dámy a pánové. Všechno jednou začíná a všechno jednou končí. Před sedmatřiceti lety jsem přišel do Vlčnova a před šestadvaceti lety jsem byl zvolen do zastupitelstva, abych se následně stal místostarostou a nakonec i starostou obce. Má cesta zde nyní končí," řekl v pondělí 23. ledna odcházející starosta Vlčnova Jan Pijáček (ODS) na večerním zasedání zastupitelstva. To nakonec na jeho návrh, který byl jediný, zvolilo čtrnácti z celkem patnácti hlasů novým starostou Vlčnova Jiřího Matušíka (ODS).