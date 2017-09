Tipy Deníku, kde a jak si užít víkend

Vyberte si z naší nabídky kulturních, sportovních a společenských akcí. Kompletní servis akcí naleznete v tištěné verzi pátečního vydání Slováckých novin.

V Uherském Hradišti si připomenou povodně

Kdy: od čtvrtku 21. září

Kde: Uherské Hradiště

Dlouhé vydatné deště, které se později změnily v povodně, znamenaly pro mnoho lidí ztrátu jistot nebo dokonce boj o přežití. Při této příležitosti 20. výročí od této tragické povodně připravili zaměstnanci Slováckého muzea ve spolupráci s městem Uherské Hradiště od 21. září novou výstavu. Připomene rok 1997, kdy se Uherským Hradištěm prohnala stoletá voda. Návštěvníci si mohou připomenout záplavy fotografiemi Ladislava Chvalkovského a shlédnout videozáznamy a fotografie, které věnovali dárci. „Letošní výročí povodně z roku 1997 se stalo příležitostí k ohlédnutí za historií povodní v Uherském Hradišti,“ popsala výstavu její autorka Blanka Rašticová. Autorka dobovými historickými prameny a fotografiemi připomene nejen poslední povodeň, ale také, že vzhledem ke své poloze bylo město i v dávné minulosti sužováno záplavami. Návštěvníci mohou výstavu navštívit do 29. října.

Po stopách lovců mamutů povede nová naučná stezka

Kdy: pátek 22. září

Kde: Boršice

Pro milovníky přírody a historie bude od příštího pátku 22.9. v lese u Boršic naučná stezka s názvem Po stopách lovců mamutů. Kilometr dlouhá trasa se nachází v místě nálezů paleolitického osídlení. „Stezku jsme vybudovali proto, aby se návštěvníci mohli seznámit s životem lovců mamutů. Kromě informačních tabulí o jednotlivých oblastech života tehdejších lidí, se mohou turisté zastavit u dřevěných soch zvířat a lovců mamutů v životní velikosti, stop zvířat, posvátného šamanského sloupu nebo si odpočinout v krytých posezeních,“ vysvětlil místostarosta Boršic Petr Dula. Slavnostní program začne v pátek v 9:30, kdy se hosté z centra obce přepraví obecními dodávkami k lesu. Na návštěvníky čeká otevření stezky s komentovanou prohlídkou a na závěr občerstvení lovců mamutů. Organizátoři všem návštěvníkům stezky doporučují pevnou obuv a oblečení do přírody.

Návštěvníci Noci sokoloven budou bát i si vyzkouší sportovní aktivity

Kdy: pátek 22. září

Kde: Uherský Brod

Aktivity a prostory tělovýchovné jednoty Sokol přiblíží veřejnosti třetí ročník akce s názvem Noc sokoloven. Do této akce se zapojí i Sokol Uherský Brod. V pátek 22. září od 17 hodin začne v prostorách Sokola kulturní program. Organizátory provedou návštěvníky prostory sokolovny. V malém sále sokolovny sehrají pohádku pro nejmenší návštěvníky herci Divadla Brod. Až do večerních hodin si mohou děti i dospělí vyzkoušet mnoho soutěží a her, které si pro ně Sokolové připravili. Program nebudou pouze v sokolovně. Večer bude pro návštěvníky připraveno opékání špekáčků a stezka odvahy. Noci sokoloven se účastní devadesát jednot z celé České republiky.

BRODexpo: jak si zvelebit dům, byt či zahradu

Kdy: pátek 22. září, sobota 23. září

Kde: Uherský Brod

Dům, byt a zahrada budou hlavním tématem pátého ročníku BRODexpo. V pátek 22. a v sobotu 23. září se v Domě kultury v Uherském Brodě mohou návštěvníci těšit na více než čtyřicet vystavovatelů. Mezi nimi se budou prezentovat například zástupci stavebních a realitních firem, prodejců stavebnin, odborných stavebních profesí, zpracovatelů kovů i plastů, výrobců klimatizací i bazénů, nábytku a chybět nebudou ani expozice architektonických a projekčních kanceláří. Typy a rady na zvelebení zahrady představí zástupci firem nabízející zahradní techniku, ale také odborné návrhy zahrad, klasické zahradnictví, zahradní dekorace a zařízení i floristiku. Kromě toho si návštěvníci budou prohlédnout stánek obrazové galerie či umělecké sklo. Kromě vystavovatelů akce nabídne široký doprovodný program. Pro děti bude připravený skákací hrad, lidé všech věkových generací mohou navštívit laserovou střelnici, simulátor leteckého provozu nebo simulátor lyžování. Uherský Brod – Dům, byt a zahrada budou hlavním tématem pátého ročníku BRODexpo. V pátek 22. a v sobotu 23. října se v Domě kultury v Uherském Brodě mohou návštěvníci těšit na více než čtyřicet vystavovatelů. Mezi nimi se budou prezentovat například zástupci stavebních a realitních firem, prodejců stavebnin, odborných stavebních profesí, zpracovatelů kovů i plastů, výrobců klimatizací i bazénů, nábytku a chybět nebudou ani expozice architektonických a projekčních kanceláří. Typy a rady na zvelebení zahrady představí zástupci firem nabízející zahradní techniku, ale také odborné návrhy zahrad, klasické zahradnictví, zahradní dekorace a zařízení i floristiku. Kromě toho si návštěvníci budou prohlédnout stánek obrazové galerie či umělecké sklo. Kromě vystavovatelů akce nabídne široký doprovodný program. Pro děti bude připravený skákací hrad, lidé všech věkových generací mohou navštívit laserovou střelnici, simulátor leteckého provozu nebo simulátor lyžování. Výstava bude přístupná v pátek od 9 do 18, v sobotu od 8 do 13 hodin.

Jedinečná výstava ukáže osm krojů z Uherskobrodska

Kdy: pátek 22. září

Kde: Uherský Brod

Osm krojových oblastí, konkrétně Uherskobrodsko, Hradčovicko, Nivnicko, Bánovsko, Březová, Strání, Vlčnov a Kopanice. Ty všechny budou mít své krojové zastoupení na jedinečné výstavě v Muzeu Jana Ámose Komenského v Uherském Brodě s názvem Řemeslo jak vyšité. Vernisáž je naplánovaná na pátou hodinu odpolední v pátek 22. září a uvede ji soubor Čečera ze Starého Hrozenkova.

„Na výstavě bude možné porovnat současné kroje ze všech oblastí s těmi historickými, a tak sledovat vývoj krojového odívání do padesátých let dvacátého století. Nabídneme ale také návod, jak spolehlivě jednotlivé kroje od sebe rozeznat, a kam je podle výzdoby přiřadit,“ prozradila autorka výstavy, muzejnice a švadlena Veronika Provodovská.

Úvodní slovo na vernisáži pronese etnografka Romana Habartová. „Kroje u nás najdou zájemci po další tři měsíce, to znamená do osmadvacátého ledna příštího roku,“ dodal za Muzeum Jana Ámose Komenského Aleš Kapsa.

V Korytné propojí turistiku s labužnictvím

Kdy: sobota 23. září od 9.30 hod

Kde: Korytná

Tradiční výlet pro všechny turisty i labužníky se uskuteční v sobotu 23.9. v Korytné již po sedmnácté. Výletníci své putování zahájí v 9:30 na Obecním úřadě, kde je přivítá místní starosta s místostarostou korytňanskou slivovicí. Odtud se turisté vydají na pětikilometrovou trasu, na níž se zastaví u obrázku sv. Václava, navštíví panské lesy v Korytné a minerální pramen Smraďačka. Při této akci nejde o výkon. „Na všech zmíněných zastávkách si účastníci zazpívají. Kromě pití Smraďačky se hosté mohou zúčastnit vzájemného koštu vína, destilátů, likérů a klobás, které si s sebou účastníci přinesou,“ přiblížil průběh akce jeden z organizátorů Roman Borýsek. Cíl akce si návštěvníci mohou vybrat. „Turisté mohou výlet zakončit v Korytné buď v hospodě U Šotáků nebo na místním hodovém programu,“ doplnil Borýsek.

Báleše a patenty provoní Muzeum v přírodě v Uherském Hradišti

Kdy: v sobotu 23. 9.

Kde: na Rochusu v Uherském Hradišti

Ochutnat a podívat se, jak se vyrábí tradiční slovácké pokrmy mohou návštěvníci již po čtvrté na gastrofestivalu Slovácký festival chutí a vůní Muzea v přírodě Rochus v Uherském Hradišti. Už od brzkého rána v sobotu 23. září budou hospodyně zatápět v kamnech v chalupách muzea, a pak po celý den vařit a nabízet nejrůznější sladká i slaná jídla podle vlastních nebo rodinných receptů. Areál bude přístupný pro návštěvníky do 10 hodin „Jídlo se bude připravovat přímo na původních kamnech. Návštěvník si udělají věrohodný obrázek o tom, jak se vařilo za doby našich babiček,“ upřesnil ředitel muzea Jan Blahůšek. Kromě bálešů, ovesňáků, patentů, klobás a dalších pochutin mohou návštěvníci ochutnat burčák, víno, pivo a slivovici. Každý návštěvník si navíc domů odnese tajný recept ze Slovácké kuchařky. O kulturní program se folklorní soubory. Pro návštěvníky bude zajištěna kyvadlová doprava z autobusového a vlakového nádraží, ulice Města Mayen na Rochus a zpět.

Trh v podhradí s Traktoriádou zpestří neděli v Buchlovicích

Kdy: neděle 24. září

Kde: Buchlovice

Městečko pod hradem Buchlovem, Buchlovice, se v neděli mezi devátou až sedmnáctou hodinou představí široké veřejnosti jako atraktivní podhradí se spoustou zábavy, soutěží, dobré jídla a pití. Na jeho náměstí, jemuž vévodí morový sloup se sochou Panny Marie, se uskuteční čtvrtý ročník Trhu v podhradí.

Ten bude spojen s dožínkami a děkovnou mší svatou za letošní úrodu polních plodin, kterou bude v 9 hodin sloužit v kostele sv. Martina páter Rudolf Chmelař. Po jejím skončení odejde od kostela slavnostní průvod na buchlovický rynek, který bude plný stánků se zahrádkářskými, ovocnářskými a domácími produkty. V dopoledním bloku se tam představí dechovka Buchlovjané, Ostrožan, buchlovická cimbálovka Tramín, děti z mateřinky a ženský sbor Folklorního studia (FS) Buchlovice. Odpolední blok odstartuje ve 13 hodin domácí folklorní studio a cimbálová muzika Rubáš. Na pódiu se pak představí dětský folklorní soubor Turiec z Martina, Děcka z Buchlovic, cimbálovka Džbánek a mužský sbor FS Buchlovice.

Velkým lákadlem bude Traktoriáda, na jejíž start se postaví majitelé převážně traktorů domácí výroby. O překvapení se při ní postará ženský sbor FS. „Ani letos nepřijdou kluci a holky o dětskou traktoriádu. Kuchaři a kuchařky se mohou zúčastnit soutěže O nejlepší jablečné cokoli. Vzorky budou přijímány mezi 10. a 11. hodinou,“ sdělila Pavla Večeřová, vedoucí Československého kulturního centra Buchlovice.

Před podiem budou členové mužského sboru FS lisovat z hroznů slaďoučký mošt, jemuž i hroznům z letošní úrody požehná buchlovický farář.

16. ročník koštu jablečných moštů a moučníků

Kdy: neděle 24. září

Kde: Hostětín

Oslavou jablek, řemesel a kultury bude šestnáctý ročník tradiční Jablečné slavnosti v Hostětíně. Organizátoři připravili na neděli 24. září od 11 do 17 hodin pro návštěvníky rozmanitý program. Kromě ochutnávek jablečných moučníků, moštů, jablek pečených a sušených, se mohou příchozí těšit na řemeslný jarmark. Některá z tradičních řemesel si mohou vyzkoušet děti. Pro ně je dále připravena pohádková Jablečná stezka starým sadem, při které budou plnit úkoly. Nebude chybět ani pohádkové divadlo pod širým nebem. Zájemci z řad dospělých se mohou těšit na prohlídky modelových ekologických projektů, například historické sušírny ovoce.K zakoupení bude široká nabídka BIO nápojů a jídel. Pro dospělé je připraven Jablečný trojboj. Účastníky čeká i tradiční tombola s hodnotnými cenami. K dobré náladě budou hrát kapely Děvčice, David Murphy Band a Huménečko. Po celý den mohou návštěvníci poslouchat i cimbálovou muziku Koménka.

Den otevřených dveří ve Vlčnově

Kdy: neděle 24. září

Kde: Vlčnov

Poznat více Vlčnov mají možnost všichni tamní obyvatelé i ostatní zájemci. V neděli 24. září si totiž mohou zdarma prohlédnout několik zdejších objektů. Na začátek programu budou ve 14 hodin přivítáni nejmenší občánci v obřadní síni obecního úřadu. Dále v hasičské zbrojnici uvidí sbírku medailí nejen z hasičské olympiády. „Prezentovat se bude také včelařský klub v areálu v Pustém, kde od 15 hodin bude otevřena naučná stezka včelařů. Komentovanou prohlídku lidé zažijí v čistírně odpadních vod,“ uvedla místostarostka Marta Moštková. Na vedlejším hřišti si zase mohou zasadit stromek. V kostele sv. Jakuba St. pak uvidí ručně psaný evangeliář a ve farní učebně mohou vyzkoušet farní kávu. Od 14:30 a 16 hodin bude v kostele i komentovaná prohlídka, v jejímž závěru se příchozí mohou zaposlouchat do krátkého varhanního koncertu. Naproti kostela bude pro děti připraven skákací hrad. Od 16:30 mohou návštěvníci zavítat i na zrekonstruované koupaliště, kde se jim dostane odborného výkladu k této stavbě. Do 17 hodin mohou příchozí navštívit celkově jedenáct objektů.

TIPY NA PŘÍŠTÍ VÍKEND

Nové insignie Starého Města budou vystaveny v Jezuitském sklepě

Kdy: čtvrtek 28. září

Kde:Staré Město

Autorská výstava akademického sochaře Daniela Trubače doplněná fotografiemi Daniela Kadeřábka slavnostně otevře své dveře ve čtvrtek 28. září ve staroměstském Jezuitském sklepě. Mimo jiné tak budou znovu k detailnímu prozkoumání nové insignie Starého Města, jejichž zhotovení měl právě Daniel Trubač na starosti. Návštěvníci však naleznou například i skice soch, které mohly být umístěny na náměstí Velké Moravy a fotografie z cest kolem světa.

„Ve vitrínách budou vystaveny skici soch Cyrila a Metoděje namyšlené do prostoru staroměstského náměstí, ale i socha Jana Pavla II. Skica pak je vlastně menší model sochy, sloužící jako její předloha,“ vysvětli Daniel Kadeřábek.

Vernisáž je naplánována 28. září na pátou hodinu odpolední. Sochy i fotografie pak budou k vidění až do 16. října.