Tipy Deníku, kde a jak si užít víkend

Vyberte si z naší nabídky kulturních, sportovních a společenských akcí. Kompletní servis akcí naleznete v tištěné verzi pátečního vydání Slováckých novin.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Dušan Póč

Vinetůůů!

Kdy: pátek 7. července od 20.30 hodin

Kde: Amfík Bukovina v Popovicích

Na další představení Divadla PECKA, parodickou komedii Roberta Bellana Vinetůůů! se mohou těšit obdivovatelé mayovek a příběhů z Divokého západu. Herci Slováckého divadla budou bavit publikum příběhem o náčelníkovi Apačů v Amfíku Bukovina v Popovicích. Za nepříznivého počasí hala v areálu.

Divadlo Klauniky předvede Dona Quijota

Kdy: sobota 8. července

Kde: Tillichovo náměstí v Bojkovicích

Divadelní představení Don Quijote de la Mancha uvidí diváci na bojkovickém Tillichově náměstí v sobotu 8. července od 20 hodin. Dílo Divadla Klauniky z Brna našlo inspiraci v původním románu Miguela de Cervantese Saavedry a převzatých myšlenkách Jana Ámose Komenského.

Lenoire Maontaine, který ztvárňuje hlavní roli, má v oblibě hraní na chůdách. Soubor už s Donem Quijotem vystoupil v Rusku, Kazachstánu, Bosně či Španělsku, kde uspěl na Mezinárodním divadelním festivalu v Cáceres.

Nabídka od sousedů

Veteráni u zámku

Kdy: sobota 8. července od 11 hodin

Kde: zámek Holešov

Už 14. ročník setkání veteránů na holešovském zámku doplní i burza náhradních dílů. V 11 hodin je pak na programu prezentace historických vozů. „Minulý rok se zúčastnilo 580 aut a tři sta motorek. Na burze se pak sešlo dvě stě prodávajících,“ podotkl starosta pořádajících dobrovolných hasičů z Němčic Miroslav Skutka. Lidé mohou hlasovat v soutěži Elegance, která bude vyhodnocena kolem 14. hodiny. O hodinu později se pak řidiči vydají na okružní jízdu po Holešově.

Rožnovské slavnosti

Kdy: pátek 7. až neděle 9. července

Kde: Valašské muzeum v přírodě, Rožnov

39. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Rožnovské slavnosti je vyvrcholením oslav 750. výročí založení Rožnova. V třicítce programů se představí na osm set našich i zahraničních účinkujících. V pátečním zahajovacím pořadu Z Radhoště přes Javořinu na Soláň se představí tři rožnovské soubory, v pátek vystoupí i bratislavská skupina tanečního humoru Všetečníci. Na sobotu je naplánováno například finále soutěže v odzemku a obuškovém nebo večerní galaprogram k 750 letům města. Podrobný program je zveřejněný na webu www.vmp.cz.

Burger Fest

Kdy: sobota 8. července od 13 hodin

Kde: Napajedla, za Novým klášterem

Celým dnem vás bude provádět Juli z rádia Zlín. Za zmínku stojí i soutěže v pojídání burgerů a knedlíků. Vystoupí Děda Mládek Illegal Band Official a Alžběta Kolečkářová.

Nabídka na příští víkend

Buchlovské hudební léto s Adell 2017

Kdy: červenec

Kde: Amfiteátr Buchlovice

14. 7. Aneta Langerová (20.30)

21. 7. Smokie + předkapely Gong + Halogen (19.00)

11. 8. Kamil Střihavka & Leaders! + Vladimír Mišík & Etc + Hard Rock Džem (19.00)

26. 8. Tři sestry + předkapely Doctor P.P., E!E Jackye (18.00)

1. 9. Čechomor (19.00)

Premiérové Bojkovské léto zve

Kdy: od 15. července

Kde: Bojkovice

Dva tenisové a dva volejbalové turnaje, hudební koncerty a společenské akce. To a mnoho dalšího obsahuje program Bojkovského léta 2017. „Většina akcí se koná dlouhá léta. Letos poprvé jsme je však seskupili do vyššího celku. Doufáme, že se Bojkovské léto dostane do povědomí lidí," uvedl starosta Bojkovic Petr Viceník.

Program čtrnácti akcí pořádaných různými institucemi zahájí 15. července tenisový turnaj mixů v areálu Sokolu. Kromě něj se tenisoví nadšenci můžou těšit na tradiční mezinárodní turnaj ve čtyřhře mužů.

Více než sedmdesátiletou tradici má srpnové volejbalové klání O pohár Bílých Karpat, kterého se účastní i extraligové týmy.

Milovníky piva čekají Pivní slavnosti. Na své si přijdou i fanoušci hasičů. Za hudbou můžou lidé z Bojkovic a okolí vyrazit na zábavu k hasičárně nebo na MajákFEST na bojkovické Tillichovo náměstí. Sérii akcí zakončí Pohádkové putování pro děti. (bart)

Kompletní program Bojkovského léta:

15. 7. Tenisový turnaj mixů – T. J. Sokol Bojkovice

22. 7. Mezinárodní turnaj ve čtyřhře mužů – T. J. Sokol Bojkovice

22. 7. Pivní slavnosti – koupaliště Mlýn

11. 8. Námětové cvičení hasičů – penzion na Černíkově ulici

11. 8. Koncerty kapel Motýl Band, Tabák – koupaliště Mlýn

12. 8. Průjezd hasičské techniky městem

12. 8. DH Záhorovjané, zábava se skupinou Profil Rock – u hasičárny

13. 8. Hodové odpoledne se skupinou Orient ´78 – Tillichovo náměstí

19. 8. O pohár Bílých Karpat, volejbalový turnaj mužů – volejbalové kurty

19. 8. Závody v požárním sportu – hřiště Krhov

20. 8. O pohár Bílých Karpat, volejbalový turnaj žen – volejbalové kurty

25. 8. MajákFEST 2017 – Tillichovo náměstí

26. 8. Pohádkové putování

Na Kupkofestu zahrají také Fleret i Marek Ztracený

Kdy: sobota 15. července

Kde: Nivnice

Návštěvníky letošního Kupkofestu čeká celá řada novinek. Akce, jejíž osmý ročník se uskuteční v sobotu 15. července, má omezený počet účastníků na 2000. To přibližně odpovídá číslům z předchozích let. „Na zastupitelstvu jsme se shodli, že je potřeba chránit areál. Ten by měl velký problém pojmout více než zmíněné množství lidí,“ uvedl starosta Nivnice Miroslav Vykydal. Organizátoři doporučují využít předprodej. Později příchozím hrozí, že by se do areálu nemuseli dostat.

Více prostoru je věnováno dětskému odpoledni. „Vystoupí Magdalena Reifová, alias „Majda“ z Kouzelné školky. Pro děti je nově připraven i řetízkový kolotoč,“ prozradil organizátor akce Filip Bartek. Program naopak nezahrnuje soutěž Talent Kupkofestu, která se v předchozích letech konala. „Podařilo se nám sehnat dostatek kapel. Ty ale nebudou hrát od začátku festivalu, jak tomu bylo dosud. Nejprve se uskuteční program pro děti, máme připraven dostatek atrakcí,“ doplnil Filip Bartek.

Návštěvníci festivalu se můžou těšit na slovenskou kapelu Polemic, podruhé se na akci představí Marek Ztracený. Mezi interprety najdeme i skupiny Fleret, Light & Love a Premier. Na závěr akce připravili pořadatelé ochutnávku electro swingu, vystoupí Swing Thing & Papa Django. Kromě hlavní stage bude v provozu také ta obecní, kde zahraje mimo jiné dechová hudba.