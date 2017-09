Tipy Deníku, kde a jak si užít víkend

Vyberte si z naší nabídky kulturních, sportovních a společenských akcí. Kompletní servis akcí naleznete v tištěné verzi pátečního vydání Slováckých novin.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Lukáš Pařenica

Ruská překladatelka prozradí, čím Otokar Březina zaujal Rusi

Kdy: pátek 15. září v 17.30 hod.

Kde: Bystřice pod Lopeníkem

Návštěvníci muzea v Bystřici pod Lopeníkem se v pátek od 17:30 mohou těšit na Literární setkání. Hostem bude Oksana Lichačeva, ruská překladatelka a básnířka ze Svazu spisovatelů Petrohradu. Účastníkům setkání přiblíží českého spisovatele Otokara Březinu, jeho dílo i jak se tento spisovatel překládá do ruského jazyka a čím Rusi zaujal. Dále pohovoří o dalším představiteli symbolismu architektovi a sochaři Františku Bílkovi. Nejen o nich ale přednáška bude. „Lichačeva bude mluvit i o poezii, přírodě. Neopomene i architekturu, zvlášť proto, že se setkání uskuteční v domě, který je ukázkou lidového stavitelství,“ doplnil organizátor setkání Libor Velan.

Výstava nabídne příběhy převaděčů i agentů StB

Kdy: pátek 15. září v 17.00 hod.

Kde: Uherský Brod

V uherskobrodské Q galerii začne v pátek od 17 hodin výstava fotografií Lukáše Žentela s podtitulem Setkání. Fotograf se pět let setkával s lidmi, kteří mají osobní zkušenost s důležitými událostmi dvacátého století. Pro sbírku Paměť národa fotil například oběti holocaustu, převaděče přes železnou oponu, piloty RAF nebo agenty StB. „Pro výstavu jsem vybral portréty těch, jejichž vyprávění mě zasáhlo. Na fotografii se snažím zobrazit osobnost člověka i jeho příběh,“ zdůrazňuje autor výstavy, který klade důraz spíše na příběh než na zajímavou kompozici a dobré světlo. Na snímcích Žentel zachytil například převaděče a politického vězně Františka Wiendla v místech, kudy odvedl přes hranice desítky lidí nebo Felixe Kolmera, vězně z Terezína, Černobílé snímky doplňují krátká motta, myšlenky či vzpomínky pamětníků. Fotografie si mohou návštěvníci galerie prohlédnout do 31. října.

Tři lidské komedie s Vydrou, Nárožným pobaví

Kdy: neděle 17. září v 19.00 hodin

Kde: Uherské Hradiště

Jak to dopadne, když ředitel divadelní společnosti přemýšlí, zda má obsadit do nové hry nahého muže a v tom mu osud do cesty postaví nešiku, který bere každou roli? To se dozví diváci v neděli 17.9. od 19 hodin na Klubu kultury v Uherském Hradišti. V divadelní komedii amerického dramatika Roberta Andersona s názvem Víš přece, že neslyším, když teče voda, se v hlavních rolích představí například Petr Nárožný, Václav Vydra a Naďa Konvalinková. Inscenace líčí tři příběhy, které diváka pobaví, stát by se ale mohli komukoliv. První z nich je o nezkrotné touze muže se uplatnit a zviditelnit. Druhý vypráví o manželích, kteří si vybírají nové postele, aby mohli spát odděleně. Jakmile ale muž zahlédne mladou ženu, na oddělené spaní změní názor. „Poslední scénkou je dialog starých manželů, kterým se vzpomínky na minulý život a předchozí partnery, až absurdně pletou“, prozradil organizátor inscenace Zbyněk Židek.

Na Modré bude dvacátý ročník svátku vína a burčáku

Kdy: sobota 16. září od 14.00 hodin

Kde: Modrá

Milovníci vína a burčáku, zbystřete! Obec Modrá s místními vinaři uspořádají v sobotu odpoledne už dvacátý ročník akce, která tradičně patří ke koloritu vesnice a zachovává si svůj regionální ráz. Ponese název Modřanské vinobraní. Jak je už dobrým zvykem, začne ve 14 hodin pod kapličkou Panny Marie v centru obce žehnáním hroznů z letošní úrody, ale i vína z loňské sklizně. A pak už se mohou lidé těšit na tradiční pásmo zarážání hory, po němž si krojovaní, doprovázení dechovou hudbou Boršičanka a občany, vyšlápnou v průvodu k místním vinařům, aby u nich ochutnali loňská vína a letošní burčáky.

„Na kvalitu vinných moků bude dohlížet rada starších vinařů, která rozhode, komu přiřkne právo k pěstování vína v příštím roce, ale také určí, které víno se stane šampionem letošního vinobraní,“ informoval starosta Modré Miroslav Kovářík. V 18 hodin začne na místním hřišti za obecním úřadem, kde se před dvaceti lety konalo první vinobraní, tanec pod révou za bedlivého dozoru hotařů, společenská zábava s Boršičankou a cimbálovkou Dolňáci. Pořadatelé připravili pro obveselení návštěvníků soutěž v natahování vína koštýřem a šlapání hroznů. V programu vystoupí mužský a ženský sbor z Modré, vyhlášen bude šampion vinobraní a uskuteční se dražba Krále hroznů.

„Ani letos si nenechám ujít Modřanské vinobraní. A zase na něj přijedu v kočáře taženém koňmi v nových šatech,“ nechala se slyšet Markéta Hrušková, alias buchlovská hraběnka.

Na hodech ve Vážanech zahraje Stříbrňanka

Kdy: sobota 16. září

Kde: Vážany

Slovácké hody s právem patří už několik desetiletí ke koloritu Vážan a jsou pro jejich obyvatele velkým svátkem. I letos budou nejdůležitějšími účastníky vážanských hodů jejich vládci. V sobotu převezmou symbolické i faktické právo vést hodovou chasu starší stárci Michal Strouhal s Martinou Kodrlovou, sekundovat jim budou v rolích mladších stárků Martin Bartoš s Renátou Šťastnou. Pro ně si krojovaná chasa vyšlápne od kulturního domu ve 14 hodin, o tři hodiny později by hodoví vládci měli požádat starostku obce Markétu Pavlíčkovou o povolení hodů. „Určitě nebude ono povolení úplně zadarmo. Obvykle se musí stárci nějakým způsobem osvědčit pro svou funkci. V minulosti to byl kupříkladu tanec se starostou, práce s koštýřem a podobně. Necháme se překvapit, jaká zkouška čeká na ty letošní stárky,“ řekla s pousmáním Renata Šťastná, kterou si tamní mužský pěvecký sbor Chlapi z Vážan vybral navzdory všem mužským sborům jako sbormistryni. Hodová zábava s dechovou hudbou Stříbrňankou se večer ve 20 hodin uskuteční v sále kulturního domu. Nedělní obchůzka obcí s hodovým právem se vydá chasa v neděli v pravé poledne.

Burčákové slavnosti a folklorní festival v Boršicích

Kdy: sobota 16. září

Kde: Boršice

Pořadatelé 6. ročníku Burčákových slavností a folklorního festivalu v Boršicích se budou v sobotu od ranních hodin modlit k patronovi tamního kostela sv. Václavu, aby rozehnal na obloze všechny mraky a akci jako loni nemuseli kvůli dešti přesunout do kulturního domu. Od něj za příznivého počasí vyrazí v sobotu ve 13 hodin ulicemi obce do areálu letního kina průvod krojovaných i lidí v civilních oděvech. Hosty burčákové akce a festivalu přivítá v letním kině starosta obce. Na pódiu se od 13.45 hodin představí při folklorní slavnosti dětské folklorní soubory Pentlička z Boršic, Omladinka z Uherského hradiště, Jiskřička z Plzně, domácí folklorní soubor Pentla, Lipta z Liptálu, mužský pěvecký sbor Stoprounští vinaři z Boršic, Tupešané z Tupes a boršická Veselá partyja. Pořad bude moderovat herec Slováckého divadla David Vacke.

V Huštěnovicích budou moštovat ovoce a chutnat burčák

Kdy: sobota 16. září

Kde: Huštěnovice

Jak se jablka mění v mošt v sobotu odpoledne ukáží v Huštěnovicích. Před tamním muzeem se totiž uskuteční 6. ročník Moštování ovoce. Akce, na které nebude chybět ani košt burčáku, začne ve 14 hodin. Návštěvníci se mohou těšit i na vystoupení dětí ze základní a mateřské školy, písničky v podání ženského pěveckého sboru z Kudlovic, výstavu zemědělské techniky, ukázky canisterapie, simulátor rodeo býka nebo na guláš přímo z kotle. Záštitu nad moštováním převzal ministr zemědělství Marian Jurečka.

Na koštu bude k ochutnání připraveno minimálně 1000 vdolečků

Kdy: neděle od 14.30 hodin

Kde: Vlčnov

Už třináctý ročník Koštu vdolečků, zřejmě jediného svého druhu nejen v Evropě i na světě, se v neděli od 14.30 hodin uskuteční ve vlčnovské usedlosti s číslem popisným 65. Své dovednosti tam budou podle Petry Kučerové Brandysové z Klubu sportu a kultury Vlčnov prezentovat domácí pekařky Ivana Fibichrová, Svatava Josefíková, Marie Pleslová, ale také pekárna na Pálenici (Petr Josefík). Chybět nebudou ani pekařky z okolních vesnic.

„Bude to Marie Kašná z Částkova, Daniela Sanetrníková z Dolního Němčí, ale také paní Matějíčková a Míšková z tamní hospody na Mlýně. Prezentovat se budou také pekárny Bachan z Blatnice, Nikl z Veselí nad Moravou a Merkur z Luhačovic,“ vypočítala Petra Kučerová.

Nechala se slyšet, že vdolečků bude k ochutnávání dost. Prozatím mají pořadatelé přislíbeno deset vzorků vdolečků, od každého po sto kusech. Vdolečky budou i k prodeji a v bufetu si k nim mohou návštěvníci dát i pohárek vína a burčáku, nebo také kávičku.

„Pokud má někdo zájem prezentovat své výrobky, může se ještě do konce týdne přihlásit v Klubu sportu a kultury Vlčnov, na telefonu 572 675 130 nebo na email: ksk@vlcnov.cz,“ dodala Petra Kučerová Brandysová.

NABÍDKA NA PŘÍŠTÍ VÍKEND

Po stopách lovců mamutů povede nová naučná stezka

Kdy: pátek 22. září

Kde: Boršice

Pro milovníky přírody a historie bude od příštího pátku 22.9. v lese u Boršic naučná stezka s názvem Po stopách lovců mamutů. Kilometr dlouhá trasa se nachází v místě nálezů paleolitického osídlení. „Stezku jsme vybudovali proto, aby se návštěvníci mohli seznámit s životem lovců mamutů. Kromě informačních tabulí o jednotlivých oblastech života tehdejších lidí, se mohou turisté zastavit u dřevěných soch zvířat a lovců mamutů v životní velikosti, stop zvířat, posvátného šamanského sloupu nebo si odpočinout v krytých posezeních,“ vysvětlil místostarosta Boršic Petr Dula. Slavnostní program začne v pátek v 9:30, kdy se hosté z centra obce přepraví obecními dodávkami k lesu. Na návštěvníky čeká otevření stezky s komentovanou prohlídkou a na závěr občerstvení lovců mamutů. Organizátoři všem návštěvníkům stezky doporučují pevnou obuv a oblečení do přírody.

Návštěvníci Noci sokoloven budou bát i si vyzkouší sportovní aktivity

Kdy: pátek 22. září

Kde: Uherský Brod

Aktivity a prostory tělovýchovné jednoty Sokol přiblíží veřejnosti třetí ročník akce s názvem Noc sokoloven. Do této akce se zapojí i Sokol Uherský Brod. V pátek 22. září od 17 hodin začne v prostorách Sokola kulturní program. Organizátory provedou návštěvníky prostory sokolovny. V malém sále sokolovny sehrají pohádku pro nejmenší návštěvníky herci Divadla Brod. Až do večerních hodin si mohou děti i dospělí vyzkoušet mnoho soutěží a her, které si pro ně Sokolové připravili. Program nebudou pouze v sokolovně. Večer bude pro návštěvníky připraveno opékání špekáčků a stezka odvahy. Noci sokoloven se účastní devadesát jednot z celé České republiky.

BRODexpo: jak si zvelebit dům, byt či zahradu

Kdy: pátek 22. září, sobota 23. září

Kde: Uherský Brod

Dům, byt a zahrada budou hlavním tématem pátého ročníku BRODexpo. V pátek 22. a v sobotu 23. září se v Domě kultury v Uherském Brodě mohou návštěvníci těšit na více než čtyřicet vystavovatelů. Mezi nimi se budou prezentovat například zástupci stavebních a realitních firem, prodejců stavebnin, odborných stavebních profesí, zpracovatelů kovů i plastů, výrobců klimatizací i bazénů, nábytku a chybět nebudou ani expozice architektonických a projekčních kanceláří. Typy a rady na zvelebení zahrady představí zástupci firem nabízející zahradní techniku, ale také odborné návrhy zahrad, klasické zahradnictví, zahradní dekorace a zařízení i floristiku. Kromě toho si návštěvníci budou prohlédnout stánek obrazové galerie či umělecké sklo. Kromě vystavovatelů akce nabídne široký doprovodný program. Pro děti bude připravený skákací hrad, lidé všech věkových generací mohou navštívit laserovou střelnici, simulátor leteckého provozu nebo simulátor lyžování. Výstava bude přístupná v pátek od 9 do 18, v sobotu od 8 do 13 hodin.

V Korytné propojí turistiku s labužnictvím

Kdy: sobota 23. září od 9.30 hod

Kde: Korytná

Tradiční výlet pro všechny turisty i labužníky se uskuteční v sobotu 23.9. v Korytné již po sedmnácté. Výletníci své putování zahájí v 9:30 na Obecním úřadě, kde je přivítá místní starosta s místostarostou korytňanskou slivovicí. Odtud se turisté vydají na pětikilometrovou trasu, na níž se zastaví u obrázku sv. Václava, navštíví panské lesy v Korytné a minerální pramen Smraďačka. Při této akci nejde o výkon. „Na všech zmíněných zastávkách si účastníci zazpívají. Kromě pití Smraďačky se hosté mohou zúčastnit vzájemného koštu vína, destilátů, likérů a klobás, které si s sebou účastníci přinesou,“ přiblížil průběh akce jeden z organizátorů Roman Borýsek. Cíl akce si návštěvníci mohou vybrat. „Turisté mohou výlet zakončit v Korytné buď v hospodě U Šotáků nebo na místním hodovém programu,“ doplnil Borýsek.

16. ročník koštu jablečných moštů a moučníků

Kdy: neděle 24. září

Kde: Hostětín

Oslavou jablek, řemesel a kultury bude šestnáctý ročník tradiční Jablečné slavnosti v Hostětíně. Organizátoři připravili na neděli 24. září od 11 do 17 hodin pro návštěvníky rozmanitý program. Kromě ochutnávek jablečných moučníků, moštů, jablek pečených a sušených, se mohou příchozí těšit na řemeslný jarmark. Některá z tradičních řemesel si mohou vyzkoušet děti. Pro ně je dále připravena pohádková Jablečná stezka starým sadem, při které budou plnit úkoly. Nebude chybět ani pohádkové divadlo pod širým nebem. Zájemci z řad dospělých se mohou těšit na prohlídky modelových ekologických projektů, například historické sušírny ovoce.K zakoupení bude široká nabídka BIO nápojů a jídel. Pro dospělé je připraven Jablečný trojboj. Účastníky čeká i tradiční tombola s hodnotnými cenami. K dobré náladě budou hrát kapely Děvčice, David Murphy Band a Huménečko. Po celý den mohou návštěvníci poslouchat i cimbálovou muziku Koménka.