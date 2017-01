Středoškolská kadeřnice Martina Frolková brala ceny v celostátní soutěži

Uherské Hradiště – Kadeřnictví se věnuje už pět let, ale podobný úkol před ní stál vůbec poprvé. Jak by taky ne. Extravagantní účesy čtyřiadvacetileté Martiny Frolkové z Uherského Ostrohu by si jen tak na hlavu nikdo udělat nenechal. Přesto právě její kreativitu a zápal pro dokonale naaranžované vlasy ocenila odborná porota na Mistrovství České republiky středních škol v kadeřnické soutěži Koruna kreativity ve středu 11. ledna.

Fotogalerie 3 fotografie Martina Frolková ze Střední školy služeb ve Štěpnicích posbírala s extravagantním účesem několik ocenění z Mistrovství středních škol Koruna kreativity. Jako model jí posloužila její kamarádka a spolužačka Renata Navláčilová.Foto: DENÍK/Vojtěch Trubačík

Speciální ocenění za nejkreativnější dílo a druhé místo v kategorii účesová tvorba jsou doposud jejími nejlepšími výsledky. „Velice mi sedlo téma Hladových her, protože jak knižní předlohu, tak její filmovou adaptaci mám hodně ráda. Navíc mi tento styl dovolil popustit fantazii a pořádně se lidově řečeno vyřádit na modelu," poznamenala ke svým úspěchům Martina Frolková. S účesem a jeho složitostí se tentokrát vypořádala na výbornou. Jak však sama prozradila, hladký průběh je spíše výjimkou. „Většinou si s určitým prvkem nevím rady a strávím na něm spoustu času. Hodně záleží také na tom, jakým jaký šampon modelka používá, protože se hodnotí čistota účesu, tedy nesmí nikde žádné vlasy trčet. To se nám naštěstí podařilo na soutěži sladit," vysvětlila Martina Frolková. Sama tak překonala své doposud nejlepší umístění z minulého roku, kdy skončila na výborném čtvrtém místě. Po její nástupkyni však začíná mistrová kadeřnictví na Střední odborné škole služeb ve Štěpnicích Markéta Bečáková intenzivně pátrat. „Martina už je ve třeťáku, takže se příštího ročníku nezúčastní. Spolupracovalo se mi s ní na soutěži skvěle a doufám, že se mi i u nových žáků podaří najít stejný zápal jako má Martina," dodal Markéta Bečáková.





Autor: Vojtěch Trubačík