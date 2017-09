Střecha sýpky se zhroutila. Co bude s Penkovým statkem v Hluku?

FOTOGALERIE / Zřícením části střechy na sýpce Penkova statku v Hluku se znovu rozproudily debaty, co s celou stavbou udělat. Město uspořádá v pondělí 2. října mimořádné zastupitelstvo, na kterém by se mělo rozhodnout, co se s touto částí Penkova statku do budoucna udělá. Podle starosty a statiků totiž ohrožuje bezpečnost lidí, kteří chodí okolo.

dnes 09:22 SDÍLEJ:

„Část střechy spadla minulý týden, zbytek nám doporučil statik shodit včetně štítů, aby se vyrovnaly statické tlaky,“ sdělil starosta Hluku Martin Křižan. Na zasedání zastupitelstva v pondělí tedy padne zásadní rozhodnutí, zda stavbu ponechat, jak je, nebo jestli zůstanou obvodové zdi či se sýpka zbourá úplně. Nic jiného než obvodové zdi by ze sýpky do konce roku pravděpodobně zbýt nemělo kvůli bezpečnostním rizikům. „Pro mě je teď prvořadá bezpečnost, stavba přece jen sousedí ze základní školou,“ doplnil Martin Křižan. ČTĚTE TAKÉ: Železňák v Hradišti bude drnčet dál, v nejbližších deseti letech ho neopraví Ředitelka tamní školy Jitka Jančíková však uvedla, že bezpečnost jejich žáků je zajištěná, protože děti jsou buď ve škole, nebo v případě pobytu venku mají spolehlivý dozor. Starosta Hluku očekává velkou diskusi ohledně budoucnosti statku. Pragmatici budou podle něj pro demolici stavby a vybudování nového objektu na stejném místě a ve stejném stylu. Ortodoxní zastánci jejího zachování budou pro renovaci, otázkou však je, jestli bude ještě co v obvodových zdech zachraňovat. Z pragmatického hlediska jsou podle vedení města otázkou rovněž peníze, které by se musely do stavby dát. Areál každopádně zůstane ve vlastnictví města. Zbytek statku zatím žádné problémy nepůsobí, i když se podle slov Martina Křižana vedení obce více bálo části od bývalého komunálu. ČTĚTE TAKÉ: Zemětřesení na uherskobrodské kulturní scéně Do nešťastné události z minulého týdne bylo v plánu do konce roku získat studii proveditelnosti inkriminované sýpky. „V projektu mělo být, co by na místě mohlo vzniknout, jak velké by to mělo být a zda objekt ponechat, či se bude muset zbourat. V plánu bylo přestěhování infocentra a domu dětí a mládeže do opravené nebo nové sýpky,“ prozradil starosta Hluku. Dlouhodobě se o zachování Penkova statku zasazuje Spolek pro ochranu Penkova statku v čele s Miroslavem Šuránkem. Ten se k celé události nechtěl vyjadřovat do té doby, než rada a zastupitelstvo rozhodnou, co se s objektem stane. Stejné stanovisko zaujal i statik, který se stavbou zabýval. „Nebudeme se vyjadřovat do médií,“ uvedl statik Antonín Uhlíř. ČTĚTE TAKÉ: Ať se se mnou lidé rozloučí šampaňským a svíčkou, řekla mi Květa Fialová

Autor: Blanka Malušová