Stezka lovců mamutů v Boršicích je unikátní atrakcí Slovácka

„Uběhlo přesně pět let ode dne, kdy zemřeli první lidé a do celostátní prohibice zbývaly necelé dva týdny. Až diváci film uvidí, dozvědí se, proč a jak se toto vše stalo,“ říká o námětu nového filmu Metanol autorka scénáře Lenka Szántó. Dramaturg Matěj Podzimek ji doplňuje: „Díky filmu zjistíme, jak málo víme o tom, co si tak dobře pamatujeme.“