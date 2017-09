Stavbou roku je areál na Rochusu, ČSSD se to nelíbí

HLASUJTE V ANKETĚ / FOTOGALERIE / Jediný kandidát, soubor staveb na Rochusu, se letos přihlásil do soutěže o stavbu roku v Uherském Hradišti. Udělení ceny přesto vyvolalo hodně zlé krve, neboť opoziční ČSSD se vítěz vůbec nelíbí. Podle starosty Stanislava Blahy (ODS) je ale ocenění ve správných rukou.

„Kritizovat se dá vždycky, až se začne dařit, bude se chválit, tak to bývá. Musíme se na celý projekt podívat očima dalších generací, které už nebudou mít možnost podívat se k babičce, na králíky, slepice, prasata, zkrátka jak se žilo na slovácké vesnici,“ poznamenal.

Sociální demokraté zaujímají ke stavbě areálu na Rochusu dlouhodobě negativní stanovisko, což se odrazilo i na pondělním zastupitelstvu, kdy se v případě stavby roku zdrželi hlasování.

„Od začátku kritizujeme rozsah a nákladovost této akce, pětapadesát milionů bychom využili jinak. Když pominu kvalitu provedení stavby, nelíbí se nám také fakt, že byl pouze jeden kandidát, takže nebylo z čeho vybírat. To raději neměla být cena udělena vůbec,“ řekl Antonín Seďa, předseda Klubu zastupitelů za ČSSD.

Starosta města ale tvrdí, že k neudělení ceny nebyl důvod. Doporučení odborné komise schválilo zastupitelstvo města, až na sociální demokraty, jednohlasně.

„Byly roky, kdy nebyl titul udělen nikomu, protože podle komise žádná z přihlášených staveb neměla na toto ocenění parametry. Rochus si ho ale jednoznačně zaslouží. Je tam položen základ muzea, lokalita se navíc stala oblíbeným místem pro trávení volného času nejen obyvatel Uherského Hradiště, ale i z širokého okolí,“ konstatoval Stanislav Blaha.

Titul Stavba roku 2016 obdržel soubor staveb – Konverze vojenského cvičiště Rochus, jehož poslední část byla zkolaudována právě v minulém roce. Soubor tvoří tři samostatné stavební celky – zpřístupnění bývalého vojenského výcvikového prostoru Rochus, stavební příprava pro přírodní amfiteátr Parku Rochus a muzeum v přírodě Rochus. Investorem staveb bylo město Uherské Hradiště a obecně prospěšná společnost Park Rochus. Celkové náklady činily 55 milionů korun.

Ředitel Parku Rochus ocenění pochopitelně přivítal. „Máme samozřejmě velkou radost. Domnívám se, že komise ocenila i to, že se nám společně povedlo založit něco, co se od roku 1940 mnohokrát plánovalo, ale nikdy se to nepodařilo,“ konstatoval Jan Blahůšek.

Podle něj se v parku koná minimálně jedna akce měsíčně, i s pořady pro školy je v areálu dohromady 45 programových dnů. Od května do října je navíc otevřeno muzeum v přírodě s komentovanými prohlídkami. Vloni do Parku Rochus zavítalo 13,5 tisíce návštěvníků.

„Letos už jsme překonali deset tisíc. V sobotu se u nás koná Slovácký festival chutí a vůní, tak věříme, že se tento počet výrazně rozroste. Jsme samozřejmě závislí na počasí, ale předpověď říká, že bude polojasno, takže jsme optimisté,“ dodal Jan Blahůšek.

Čestné ocenění města Dům nebo Stavba roku je jedním z nejstarších a nejdéle udělovaných ocenění města Uherské Hradiště v jeho novodobé historii. Město titul uděluje od roku 1992, takže letos se jedná o 25. ročník soutěže. Za dobu svého trvání již byl titul Dům roku přiznán 21 objektům a titul Stavba roku šesti stavebním počinům. Bronzová tabulka od akademického sochaře Jiřího Habarty tedy zdobí celkem 27 objektů a staveb.