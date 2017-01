Startuje 2. ročník TOP FORMY, získejte nové tělo do Velikonoc

Uherské Hradiště – S velkým zájmem a úspěchem se vloni setkala soutěž o největší proměnu fyzické kondice TOP FORMA do Vánoc. Organizátoři se proto rozhodli uspořádat další ročník, a tentokrát se nebude soutěžit jen o lepší zdraví a tělo, ale i o ceny v hodnotě sto tisíc korun. Ale pozor, registrace přihlášek do TOP FORMY do Velikonoc končí 12. ledna.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jiří Macek

„Zájem ze strany účastníků nás vloni překvapil, bylo jich víc, než jsme byli schopni do soutěže přijmout. A tak se nabízelo, že jim dáme další možnost na sobě zapracovat a motivovat se pomocí soutěže TOP FORMA," uvedl jeden z organizátorů soutěže Marek Pochylý. Pravidla jsou jednoduchá. Na začátku soutěže se její účastníci změří a zváží a totéž se zopakuje za tři měsíce. „Nejde o to, aby ze z kluků stali kulturisté a z holek modelky. Vyhraje ten, kdo prodělá největší změnu k lepšímu," dodává Marek Pochylý. Letos organizátoři přidali i zajímavou podkategorii TOP FORMAMA, kde budou soutěžit maminky dětí do tří let. O vítězi bude rozhodovat odborná porota spolu s veřejností – ta bude hlasovat pomocí „lajků" na Facebooku. Vyhlášení výsledků a předání cen v celkové hodnotě 100 000 korun se uskuteční 22. dubna v Jezuitském sklepě ve Starém Městě. (pet)

Autor: Redakce