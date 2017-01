Starostové obcí vyrazí do boje za bankomaty

Slovácko /HLASUJTE V ANKETĚ/ - Už pětačtyřicet let, tedy od svého narození, žije Vlastimil Ondra v Nivnici. Více než kdy předtím je však každodenně vystavován úskalí, které dodnes trápí menší obce na Slovácku. Přijít k bankomatu v místě bydliště a vybrat si z něj požadovanou hotovost je totiž pro něj, stejně jako pro obyvatele Vlčnova či Velehradu, stále pouze rajskou hudbou znějící ze vzdálené budoucnosti. Starosta Nivnice Miroslav Vykydal po neúspěšných vyjednáváních s finančními institucemi však svůj boj nevzdává. Na březnovém setkání starostů chce vyzvat okolní obce ke společnému postupu vůči bankám.

„Dnes už platím spíš debetní či kreditní kartou než hotovostí, proto ji ani nenosím tolik u sebe. Když ale potřebuji něco v hotovosti koupit a kvůli tomu si vybrat, je to v Nivnici zatím stále problém," povzdechne si Vlastimil Ondra.

Není přitom sám, kdo by bankomat v obci uvítal. „Přestože jsem zvyklý platit v hotovosti, uvítal bych v Nivnici bankomat už jenom z toho důvodu, že je to další služba nám obyvatelům navíc," přidává se další Nivničan František Trtek.

Starostovi ale banka už podruhé zamítla žádost o zřízení bankomatu bez finančního přispění obce, ten ale svoji snahu nevzdává.

„Je to neustálé téma a rozhodně v boji nepolevuji, naopak. Se starosty jsem se o tom bavil na regionální schůzi Východního Slovácka a hodlám problematiku přednést i na březnové schůzi starostů Uherskobrodska," prozradil Miroslav Vykydal.

Potenciálním zájemcem o společné vyjednávaní s bankami by mohl být také starosta Velehradu Aleš Mergental.

„Možnost vybírat peníze z karty by se na Velehradě setkala se zájmem nejen místních obyvatel, ale určitě také zhruba čtvrtmilionu turistů, kteří k nám každý rok zavítají. Přesto vyjednávání s bankami zatím nikam nevedlo, takže společný postup starostů bych uvítal," prohlásil Aleš Mergental.

Větší štěstí mají ve Strání, kde bankomat funguje již patnáct let. „Historicky máme výhodu, protože Česká spořitelna u nás měla kdysi dokonce pobočku. Tu sice zrušila, ale bankomat nám zůstal, aniž bychom museli něco doplácet. Naopak za nájem prostor platí spořitelna ještě nám," prozradil starosta Strání Antonín Popelka.

Tento příklad by teoreticky mohl posloužit ostatním obcím, že bankomat bez veřejného financování může fungovat.

„Moc nevěřím vyjednávání s bankami, které mají pro provoz bankomatů natvrdo nastavené podmínky. Naopak bych spíše podpořil apel obcí na Českou poštu, která jako finanční instituce dnes již funguje a bankomat by tedy provozovat mohla," nastínil další variantu Jan Pijáček, radní Zlínského kraje zodpovědný za rozvoj venkova. Podle něj by se mohlo jistých výsledků ve vyjednávání s Českou poštou dosáhnout přes nadregionální instituce. „Kdyby se nám podařilo přesvědčit Svaz obcí a měst či Sdružení místních samospráv, věřím, že by naše připomínky na Ministerstvu vnitra vzali v potaz," dodal Jan Pijáček.