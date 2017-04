Sportovcům v hradišťském okrese kraluje pákař Vaculovič

Přetlačil všechny. Tak, jak je mu to vlastní. Novým králem sportovců v okrese Uherské Hradiště je pákař Václav Vaculovič. Dvacetiletý silák Armwrestling clubu Hluk porazil novoveského kanoistu Jiřího Zalubila a hasiče Zbyňka Kadlčíka.

Kategorii do 15 let ovládl staroměstský šachista Alexandr Skalský, mezi kolektivy triumfovala „Vlčí smečka“ atletů Slovácké Slavie Uherské Hradiště.

„Vítězství jsem určitě nečekal, ankety jsou vždycky ošidné. O to víc si jej vážím,“ nechal se slyšet Václav Vaculovič, který je úřadujícím mistrem republiky na levou ruku a na mistrovství světa obsadil v nejtěžší váhové kategorii sedmou příčku.

Momentálně se chystá na evropský šampionát v Polsku, kde bude mít medailové ambice. „Jsem sice pravák, levačku mám ale paradoxně vytříbenější. Na tu si hodně věřím, když to nevyjde na medaili, budu zklamaný,“ pousmál se obr, jenž před dvěma lety vybojoval na ME bronz.

Druhé místo obsadil v anketě o nejlepšího sportovce okresu Uherské Hradiště kanoista Jiří Zalubil, který se může pochlubit třemi tituly dorosteneckého mistra republiky. Na pódium Kongresového centra společnosti REC Group ve Starém Městě, kde se slavnostní vyhlášení konalo, je doprovodil i hasič Zbyněk Kadlčík, kterému titul vicemistra republiky TFA – Nejtvrdší hasič přežívá vynesl třetí příčku.

Tvrdý boj o prvenství se uskutečnil také v kategorii do 15 let. Svým soupeřům nakonec dal mat šachový mistr republiky Alexandr Skalský z ŠK Staré Město, druhá skončila házenkářka Kunovic Lucie Fleková a třetí florbaloví bratři David a Martin Ležatkovi z 1.AC Uherský Brod. „Vítězství mě potěšilo, snad zvedne povědomí o šachách, které jsou více populární v Čechách. Je to pro mě čest,“ podotkl čtrnáctiletý šachista.

Mezi kolektivy se za vítěznou „Vlčí smečkou“(trenérská skupina Jaroslava Vlčka) umístili pákaři Armwrestling Hluk a florbalisté Spartaku Hluk.

Cenu Miroslava Valenty seniora obdržel od senátora Iva Valenty Zdeněk Ogrodník, dlouholetý trenér mladých volejbalistů v Bojkovicích. Cenu pořádajícího Dobrého dne pak převzal Josef Gášek, který se více než pětatřicet let stará o chod zimního stadionu v Uherském Hradišti.