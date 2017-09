Soutěž přenese děti do 25. století

Tématem devátého vydání soutěže PeckaFilm bude „Automat na přání“. Zúčastnit se můžou děti ze škol, domů dětí i dětských kroužků na Uherskohradišťsku. Podle pořadatelů z Městských kin Uherské Hradiště pochází automat na přání z roku 2467.

Děti mají tento stroj z budoucnosti nakreslit nebo o něm natočit krátký film.

„Jen soutěžící rozhodnou, jestli vynález přinese světu pomoc, nebo zkázu. Budeme rádi, když se zúčastní i více týmů za jednu školu,“ uvedl mluvčí Městských kin Jaromír Orel.

Svou účast by měli zájemci potvrdit do konce září, na práci mají čas až do konce listopadu.

Děti budou soutěžit o kameru, sadu barev, vstupenky do kina i film zdarma pro celou školu. Porota zvlášť vyhodnotí obrázky a videa. Ovlivnit výsledky bude možné prostřednictvím hlasování na webu soutěže.