Sněhová kalamita uzavřela cestu přes Chřiby

Slovácko – Až čtyřicet centimetrů sněhu, uzavřená cesta přes Chřiby, celá řada dalších úseků sjízdná jen s pořádnou dávkou odvahy, ťukance, kam se podíváš. Sněhová nadílka způsobila v úterý 31. ledna kalamitu, kterou Slovácko už dlouho nepamatuje.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Michal Fanta

„Jel jsem odpoledne z Holešova a cesta do Hradiště mi trvala dvě půl hodiny. Když už jsem si myslel, že jsem doma, zastavila mě v kopci ze Sadů do Mařatic nehoda autobusu s osobním autem, kvůli které byla cesta uzavřená. Zkusil jsem to objet z druhé strany, ale ani silnice od pekárny nebyla průjezdná. Uspěl jsem až o hodinu později,“ líčil své zážitky z cestování Jiří Nezmar, který bydlí na hradišťském sídlišti Východ.

Navlas stejnou zkušenost udělali všichni řidiči, kteří byli odpoledne či večer nuceni usednout do auta. Nejhůř dopadli ti, kteří na Slovácko mířili ve směru od Brna. Přes Chřiby se nedostali.

„Buchlovské hory byly od zhruba sedmnácté hodiny uzavřené. Na západě regionu totiž napadlo až čtyřicet centimetrů sněhu. Měli jsme v akci veškerou techniku, hlavní tah z Brna se ale nedal udržet. Na Brodsku byla situace o něco lepší, problémy byly ale prakticky po celém regionu,“ uvedl ředitel Správy a údržby silnic Slovácka Rostislav Buchtík.

Jeho slova potvrdili i policisté.

„Před buchlovskými horami jsme odkláněli dopravu, velké potíže byly i na obchvatu Hradiště a také v kopci u Starého Hrozenkova. Došlo také k celé řadě nehod, žádná z nich ale nebyla vážná, šlo jen o ťukance,“ nechal se slyšet policejní mluvčí Petr Jaroš.

Situace by se podle všeho měla postupně zlepšovat.

„Vyrážíme teď na jednotlivé úseky, které budou sypače projíždět v kolonách,“ prozradil krátce před dvacátou hodinou Rostislav Buchtík.

Postupně by také mělo ubývat sněhových srážek.

„Jakmile sněhové srážky pominou, hrozí v noci a brzo ráno vytváření námraz na vozovkách,“ varovala meteoroložka Dagmar Honsová.

„Ve středu pak očekáváme mírnější sněžení, napadnout by mělo maximálně pět centimetrů,“ dodala.