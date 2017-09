"Snažíme se neopomíjet jarošovskou školu," řekl tajemník města

Zahradní slavností zahájili nový školní rok v Základní škole Uherské Hradiště- Jarošov. Tvořivou základní školu s rodinnou atmosférou v Jarošově bude nyní navštěvovat 97 dětí. „Přivítali jsme dnes dvacet jedna prvňáčků,“ uvedl ředitel školy Pavel Jančář.

V základní škole Uherské Hradiště Jarošov přivítali nový školní rok. Ředitel Pavel Jančář vítá prvňáčky. K rodičům přednesl krátký projev o dosavadních úspěších žáků školy i o plánech do budoucna.Foto: Deník / Budačová Nataša

„Věříme, že jsme školou moderní, školou pro 21. století. Snažíme se jít se všemi moderními trendy současné pedagogiky,“ ubezpečil ředitel Jančář rodiče nových žáčků.

Pozvání ředitele zúčastnit se příjemné zahajovací slavnosti přijal letos tajemník městského úřadu Uherského Hradiště Josef Botek.

„Pohoda je to nejdůležitější, co by děti ve škole měly mít,“ vyjádřil se Josef Botek ve svém projevu k rodičům a žáčkům.

„Snažíme se jarošovskou školu neopomíjet, aby právě k té pohodě měli ve škole i materiální vybavení. Tento rok jsme investovali do zdejší tělocvičny tři miliony a sto tisíc korun,“ uvedl za město Botek.

Tělocvična jarošovské školy totiž v létě prošla výraznou rekonstrukcí. Má například novou speciální dřevěnou podlahu a také kvalitní osvětlení. Tělocvična slouží škole, ale v odpoledních hodinách je také k dispozici pro sportovní vyžití dospělých. Zároveň je využívána i jako společenská místnost pro kulturní akce.

„ Myslím si, že naše školství trochu zapomíná na to, že kromě technických znalostí existuje i něco jako ochota pomoci ostatním, dobrosrdečnost. pořád honíme jen výkon, který je sice dnes důležitý, ale neméně důležité jsou i tyto vlastnosti,“ posteskl si v závěru svého proslovu Botek. Nakonec dětem popřál, aby se jim ve škole líbilo a pedagogové pro ně byli zároveň přáteli. „Přeji Vám všem hodně chuti do práce,“ ukončil přivítání nového školního roku ředitel Pavel Jančář. Rodiče i děti pak měli možnost prohlédnout si za doprovodu ředitele novou tělocvičnu. (nab)