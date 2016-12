Šlegl rozdal spolu s Kadlecem, Čechem a Zámečníkem při benefici 200 tisíc korun

Uherské Hradiště – Příjezdem na Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti skončila v pátek 23. prosince po 26 tisících kilometrech v sedle více než rok trvající cyklistická cesta Miroslava Šlegla podél Jižní Ameriky a několika dalšími kontinenty. Během prvních šesti měsíců výjezdu procestoval od nejjižnějšího po nejsevernější cíp Jižní Ameriku, přičemž na své skládačce našlapal 12 731 kilometrů.

Na dálku jej podporovali jeho kamarád a fotbalista Michal Kadlec, fotbalová legenda Petr Čech a Hradišťan Petr Zámečník. Jejich společný projekt Jedeme v tom spolu počítal s tím, že tato trojice za každý z kilometrů ujetý Mirkem po Jižní Americe poslouží pro dobročinné účely. Při vkladu zhruba 15 korun za každý v Jižní Americe ujetý kilometr nakonec konto narostlo na téměř 200 tisíc korun. Celá tato částka z něj pak putovala na podporu dětem ve složitých životních situacích.

„Společně s Mirou Šleglem, který nakonec celou neskutečnou cestu absolvoval, nás zhruba před rokem napadlo, že jeho časté výlety na kole tentokrát spojíme s beneficí, a proto jsme kontaktovali další dva naše známé, fotbalistu Petra Čecha a Petra Zámečníka, kteří celou akci podpořili," prozradil fotbalový reprezentant a kamarád Miroslava Šlegla Michal Kadlec. Brankář Arsenalu Petr Čech poslal do Uherského Hradiště z Londýna pozdrav.

Na náměstí, kromě finanční podpory, která putovala do Azylového domu pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod, Základní škole a mateřské škole speciální v Uherském Hradišti, Dětskému domovu Uherský Ostroh a Speciální mateřské škole v Uherském Hradišti, předali organizátoři benefiční akce Jedeme v tom spolu také speciálně upravenou čtyřkolku v hodnotě osmdesáti tisíc korun handicapovanému Matěji Pavlíkovi. „Kolo mám už pár týdnů doma, ale kvůli počasí jsem na něm ujel zatím jen asi šest kilometrů," prozradil Matěj při předávání čtyřkolky na uherskohradiš­ťském pódiu.

Dále už na slavnostním zakončení cesty Miroslava Šlegla zněly pouze tóny populární dvojice VojoDeyl a autenticky vyprávěné zážitky z cest Miroslava Šlegla. „Při projíždění Jižní Amerikou ke mně byli místní velice vstřícní. Jednak poznávali Českou republiku podle fotbalisty Petra Čecha, jednak měli už plné zuby Němců a Francouzů, kteří tudy projížděli nejčastěji," poznamenal cestovatel. Ten dlouho nemohl narazit na žádné turisty z tuzemska. „Když jsem mířil dolů z Machu Picchu, šla směrem nahoru skupina chlapů a jeden z nich měl na triku nápis Brno. Tak jsem je s nadšením pozdravil a zjistil, že jsou to krajané ze Slovácka, konkrétně z Hluku, Dolního Němčí a Vlčnova. Úžasné setkání, které stvrdilo několik hltů slivovice, kterou mi nabídli," zavzpomínal Miroslav Šlegl s úsměvem.

Zdravice Petra Čecha do Uherského Hradiště

Zdravím všechny z Londýna do předvánočního Hradiště. Jsem rád, že mi Michal Kadlec se svými přáteli nabídl spolupatronát nad cestou Miry Šlégla Jižní Amerikou na skládacím kole a všichni společně jsme mohli pomoci dobré věci. Kolo mám velmi rád a tak dokážu ocenit i Mirův výkon, když se nezastavil ani na severu Jižní Ameriky a nakonec našlapal přes dvacet šest tisíc kilometrů. Mirku, máš můj velký obdiv a respekt. Vám všem na Slovácku přeji krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a spokojenosti do nového roku.