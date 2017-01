Silničáři neměli žádný výjezd, brzy ale má být hůř

Slovácko – Sucho a mráz, silničářův ráj, dalo by se s trochou nadsázky napsat. Na Slovácku se toto konstatování blíží pravdě takřka na sto procent.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Zdeněk Plachý

„Všechno je vymrzlé, silnice jsou suché, jen místy se jezdí po menší vrstvě sběhu. Noc byla proto klidná, neměli jsme žádný výjezd," uvedl pro Slovácký deník Rostislav Buchtík, ředitel Správy a údržby silnic Slovácko.

Připustil však, že brzy zřejmě bude hůř a jeho podřízeným se ušetřené síly budou hodit. „Ve čtvrtek by měly mrazy ustoupit a přijít přeháňky, a to i dešťové. Chystáme se na to," dodal šéf silničářů.