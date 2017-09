Sezona byla slušná, pochvalují si provozovatelé kempů

HLASUJTE V ANKETĚ / FOTOGALERIE / Končící letní sezonu si provozovatelé kempů na Slovácku spochvalují. Teplé počasí tam zaplnilo řadu areálů do posledního místa. Jedním z takových byl Slovácký dvůr v Ostrožské Nové Vsi. V tomto roce se v něm ubytovalo na sedm tisíc lidí.

„Letos byla asi o patnáct procent vyšší návštěvnost než loni. Každé třetí auto, které sem přijelo, mělo na střeše kolo,“ upozornil provozovatel novoveského rodinného kempu Jiří Mitáček na hlavní aktivitu návštěvníků. Zájem byl podle jeho slov spíše o pevná lůžka, stanovat tam přijížděli spíše mladí lidé. V Ostrožské Nové Vsi navíc nabízejí také speciální sudy, které jsou určené čistě jen k přespání.

„Lidé chtějí mít 'v posteli' sucho,“ pousmál se Jiří Mitáček. Podoně to měli letos rovněž v Eurocampingu v Bojkovicích. „Češi preferují chatky,“ uvedl svou zkušenost provozovatel kempu Josef Pražan. Pod stan prý vyrážejí, když je dlouho pěkné počasí. Sezonu hodnotí jako dobrou a srovnatelnou s tou předcházející. „Naším kempem prošlo asi dva tisíce lidí,“ doplnil Josef Pražan. Do Bojkovic podle něj přijíždějí lidé nejčastěji ze severu Moravy nebo z východu Čech. Zahraniční klientela tam tvoří ani ne pět procent z celkového počtu příchozích.

Spokojeností se netajili také ve dvacet kilometrů vzdáleném areálu Nivnická riviéra. I tam se letos nejčastěji objevovaly rodiny s dětmi, tam však poptávaly místo pro stan. „Zdá se mi, že je trend jezdit s dětmi pod stan, pro lidi z větších měst je to asi vzácné,“ nechal se slyšet správce Nivnické riviéry František Kolacia s tím, že tamní kemp v tomto roce navštívilo okolo tří tisíc lidí. Pro letošní sezonu navíc jeho plochu rozšířili, opravili sociální zázemí i tenisové kurty. „Byla to dobrá volba. Některé dny jsme byli zaplnění do posledního místa,“ kvitoval změny správce kempu.

Naopak o minimální klientelu stáli letos v kempu na Babí hoře v Hluku. Celý prostor totiž prochází rekonstrukcí. „Opravujeme jak chatky, tak sociální zařízení. Všechno je desítky let staré a málo udržované,“ povzdechl si Miroslav Prachař, který kemp provozuje prvním rokem. Změn by se měl dočkat i tamní rybník, který fungoval ještě na přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století jako koupaliště. „Jak to s ním bude, by se mohlo rozhodnout do dvou tří let. Chtěli bychom tam ale mít přírodní koupání a plocha by měla být zarybněná,“ doplnil Miroslav Prachař