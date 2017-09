Setkání bývalých i současných obyvatel Bošáček i příznivců Kopanic.

V sobotu, dne 9.9.2017 se uskutečnilo setkání obyvatel osady Bošáčky, bývalých žáků a také milovníků Kopanic, u staré školy. Na toto setkání jsem se těšila, neboť před lety, při „hřibaření“ jsem se náhodně dostala až k ní. Bylo mi líto jak vypadala sešle a opuštěně, což bylo vidět na děravých okapech, deskami zatarasených dveřích i zaprášených oknech.

Kamenná škola stojí na slunném místě, na úpatí kopce zv. Pírce, (tak se označovaly cesty vyšlapané ovečkami), krytá před větry ze všech stran. Na jihu zalesněným svahem, na severní straně loukami, s ukrytými chalupami. V těch většinou nejsou stálí obyvatelé, ale jsou udržované a slouží k víkendovým, či prázdninovým pobytům. Nový majitel školu postupně opravuje, poněvadž čas na ní zanechal viditelné stopy v podobě zatékající střechy, shnilých stropů i podlah, ukradeného materiálu, včetně vybavení tříd i kuchyně i odcizených dveří. Zůstaly jedny jediné, podle nichž teď stolaři vyrábějí repliky dobových. Takže všechno od znova. Majitel dal nejdříve do pořádku střechu, pak podlahy, nechal opískovat kamenné zdi, takže škola svítí novotou jako v roce 1934, kdy byla slavnostně otevřená.



Přiznám se, že jsem očekávala, že se nám představí současný majitel jako „vzorek současného podnikatele“, jenž jsou si podobni jako vejce vejci – v obleku a vázance, v kožených polobotkách a s koženou taškou pod paží. Místo něho nás přivítal pan Stanislav Absolon v maskáčích, skromný a srdečný. Provedl nás školou, vysvětlil, kde se co nacházelo, kde byly třídy, kde bydlel ředitel školy, zatím co bývalí žáci přidali k dobru nějakou povedenou historku, kterou tu zažili. Seznámil nás i se svými plány. Škola by měla opět sloužit dětem k ozdravným pobytům, jako škola v přírodě, případně na prázdninový pobyt. Plány nás mile překvapily.

Pár oslav a rautů jsem absolvovala, ale to, co se odehrávalo na prostranství před školou jsem dosud nezažila. Venku se připravovalo k opékání prasátko, i jehně. V nesčetných pánvích se opékalo, smažily se škvarky, v obrovském hrnci se vařila kapustnice, podával se také guláš, na plotně se pekly výtečné bálešky. V nabídce byly buď s povidly a mákem, nebo džemem a skořicovým cukrem. V jiném stanu se čepovalo pivo i nealkoholické nápoje. Každý z přítomných byl uvítán štamprlí slivovice, která mu zůstala jako dárek s datem 9.9.2017 a s nápisem Bošáčky. Vařili a nabízeli kávu nebo čaje, k tomu vdolečky, nebo půl krajíčky chleba s výbornou domácí paštikou s brusinkami. A když přišli muzikanti, louka pod školou se rozezněla kopaničářskými písničkami. Bylo vidět, že lidi spojuje nejen to, že tu prožili dětství s docházkou do školy za každého počasí, a to i ze vzdálených míst, ale také sepjetí s tímto nádherným krajem, jeho kulturou i zvyky. Byli tu zpěváci z Vlčí, a jeden z nich zpíval dojemné balady, které ani místní obyvatelé nikdy neslyšeli a protože je složil někdo ze zdejších autorů, dojímaly až k slzám. Oslava se protáhla do časných ranních hodin.

Za úžasné setkání všech hostů poděkovala bývalá žačka této školy, bývalá ředitelka mateřské školy v Uherském Brodě – Anna Bujáčková.



Vážení pořadatelé!

Dovolte mi, abych Vám za všechny zúčastněné vyjádřila srdečné poděkování za organizaci tohoto výjimečného setkání bývalých i současných obyvatel osady Bošáčky pod Budivkami, jak byly v dávné době označovány. Svým počinem jste splnili velké přání nám rodákům, kteří jsme odešli do blízkého i dalekého světa za prací, výdělkem, se svými celoživotními partnery. Po mnoha letech se tu setkáváme ve velmi srdečné a přátelské atmosféře, za což Vám srdečně děkujeme. S nadějí očekáváme, že se náš kraj změní. I díky Vám se bude měnit k lepšímu! Moc děkujeme!



K těmto upřímným slovům se připojujeme a děkujeme všem, kdo toto neobyčejné setkání připravili! Na této akci byla minutou ticha uctěna památka rodačky z Bošáček - paní Marie Gazdové - Kročilové, která zemřela 21. června 2017. Tato autorka a spisovatelka vydala několik nádherně upřímných sbírek básní v nářečí "Kopanice spomjénkami šperkované", "Halabala rýkanky", "Návraty", "Zafúkané chodníčky", a také knihu - Žítková ve fotografii z let 1937 - 1944" nazvaná "Něž vyblednú" . Na tuto nadanou básnířku a spisovatelku si uchovejte vzpomínku!

Autor: Michal Kročil