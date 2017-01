Samé jedničky. Prvňáci si přebírali své první vysvědčení

Slovácko – Od příštího školního roku by mělo být plavání začleněno do pravidelného obsahu tělesné výchovy na prvním stupni základních škol. Podle ředitele České unie školního plavání a ředitele Plavecké školy v Uherském Hradišti Ladislava Botka, už dnes se v okrese 99 procent škol dobrovolně začleňuje do plavecké výuky.