S filmem Proti nenávisti budou bánovští školáci reprezentovat v Japonsku

Proti nenávisti. Tak se jmenuje film žáků bánovské základní školy, díky kterému se podívají do Japonska. V minulých dnech totiž dostal vedoucí filmového kroužku v Bánově Vlastimil Ondra zprávu, že vyhráli národní kolo soutěže KWN Panasonic a postupují do toho celosvětového.

Filmový kroužek při ZŠ Bánov vyhrál národní kolo a jede do Japonska.Foto: Filmový kroužek Bánov

„Samozřejmě jsme velice šťastní, nečekali jsme to,“ neopomněl dodat Vlastimil Ondra. Bánovští školáci nejsou tak úspěšní poprvé, v roce 2014 s filmem o přátelství zdravého a postiženého kluka odjeli reprezentovat do New Yorku. „Po tom jednom úspěchu jsme si říkali, že to asi nemáme šanci znovu zopakovat, ale podařilo se,“ usmíval se vedoucí filmového kroužku. Letošní námět čerpali studenti, musí si téma vymyslet sami, ze sociálních sítí a televize.

Ve zprávách, na Facebooku i jinde jsou totiž dnes neustále vidět spory mezi různými národy, náboženstvími a všudypřítomná je hrozba terorismu. Žáci se proto rozhodli natočit film proti nenávisti. „I u nás v Bánově je totiž určitá řevnivost mezi domácími žáky a těmi z okolních obcí, kteří sem do školy dojíždí,“ upozornil Vlastimil Ondra. Proto se děti rozhodly začít u sebe a tím dát příklad dalším, aby se inspirovali, jak řešit problémy.

Téma vymýšleli asi tři měsíce. „To je to nejtěžší,“ zdůraznil vedoucí filmového kroužku s tím, že při vymýšlení fungoval jako ďáblův advokát a snažil se své svěřence dohnat k co nejlepšímu tématu. Celý film pak natočili za pět dní ve škole a v nejbližším okolí Bánova. Kolik školáků bude Českou republiku reprezentovat, v Bánově ještě nevědí, netuší zatím ani přesný termín výjezdu do Japonska či konkrétní místo. Podle předběžných informací by se ale mělo finále uskutečnit v srpnu.

Žáci Základní školy Josefa Bublíka v Bánově se do klání zapojují od roku 2011 a celkem čtyřikrát vyhráli národní finále. „V roce 2011 vyzvala firma Panasonic, aby týmy vytvořily dvacetiminutové video, ve kterém by bylo, proč právě my máme dostat vybavení,“ popsal začátky Vlastimil Ondra. Vybrali je tehdy mezi sedm úspěšných skupin, které vybavili kamerou, stativem a veškerou technikou. Na oplátku musí školáci každý rok natočit jedno video.