Růžencová pouť: tisíce věřících i koncerty hvězd

Tisíce lidí dorazily o víkendu do Uherského Brodu. Část tam přivedla série bohoslužeb k poctě Panny Marie Růžencové, jiné zase pestrý hudební program Uherskobrodské pouti.

Neoddělitelnou součástí je už od devadesátých let minulého století průvod se svícemi od farního do klášterního kostela.

"Je to takové mariánské procesí. Zavedl to P. Kolář někdy v roce 1993 nebo 1994, kdy byl dočasně obraz Panny Marie Růžencové umístěný ve farním kostele. Tehdy tak odstartovali pouť," vysvětlil P. Jan Rajlich z klášterního kostela.

Dodal, že další tradiční součástí Růžencové pouti je mše ve slovenském jazyce, která předchází té hlavní.

"Tu letos celebroval nově vysvěcený ostravský biskup Martin David," doplnil P. Jan Rajlich s tím, že loni do Uherského Brodu přijelo na pouť na osm tisíc věřících.

Druhou nedílnou součástí brodského "hodového" víkendu jsou koncerty ve sportovní hale. Letos byli největšími hvězdami Rybičky 48 a Sebastian, kteří zahráli v pátek, a v sobotu pak uvedl dav do varu slovenský slavík - kapela No Name.

Na své si přišli o folkloristé. Hned v pátek večer je do Domu kultury pozval folklorní soubor Olšava na besedu u cimbálu. Během večera bylo možné ochutnat všechny vzorky burčáků, které se prodávaly v ulicích města, jak tvrdili zástupci souboru.