Řádíme jak za mlada! Rockový sbor Ladies BUDU pokřtil dvanácté CD

Buchlovice - Řádíme jak zamlada, Dentista, Dneska to rozjedem, Myslivecká, Buchlovické ženské, Trezor, Bez muža dam di dam, Vlak co nikde nestaví, To máme mládež, Rock v JZD.

Fotogalerie 26 fotografií Dvanácté cédéčko rockového pěveckého sboru Ladies BUDU bylo uvedeno do života v Domově seniorů v Buchlovicích. Foto: DENÍK/Zdeněk Skalička

Deset zmíněných hitů zaznělo v podání rockového pěveckého sboru Ladies BUDU z Domova pro seniory Buchlovice před křtem zbrusu nového cédéčka s názvem Řádíme jak zamlada. „Osmnáct zpěvaček z našeho domova rozšířeného o seniorky z Buchlovic a Zlechova tvoří už dvanáct let pěvecký sbor, který rok co rok pokřtí jedno cédéčko a může se pochlubit i dvěma digitálními optickými datovými nosiči, zkráceně řečeno DVD," sdělil s nadšením vedoucí buchlovického domova a sbormistr Antonín Gajdoš. Osvětlil zkratku BUDU v názvu sboru, což znamená Buchlovický důchoďák. Sbormistr neskrýval radost nad tím, že pěvecký rockový ansámbl pod jeho vedením sklidil s písničkami, z nichž velkou řadu vtipně otextovala vedoucí sestra domova Ludmila Hájková, celou řadu úspěchů. Pěl na půdě Parlamentu České republiky, na adventních koncertech, má na svém kontě vystoupení s několikanásobnou českou slavicí Lucií Bílou, s Monikou Absolonovou nebo s italským pěvcem Drupim. Písně Ladies budu slyšeli posluchači České rozhlasu, sbor viděli zpívat také diváci České a Slovenské televize. Přestože číslovka dvanáct byla zrovna pro sbor všudypřítomná, a to nejen v délce jeho trvání, ale i v počtu dvanácti natočených cédéčko, nezvolil si pro jeho křest dvanáct kmotrů a kmotřiček, ale jen tři hosty, kteří CD s noblesou polili slováckou slivovicí. „Já přeju CD velkou úspěšnost při reprezentaci sboru i buchlovického domova, ale hlavně, aby se lidem líbilo. Na cédéčku jsou vtipné texty napsané vedoucí sestrou domova, ale výrazně se na něm podepsal i vedoucí domova, který je po hudební stránce opravdu profesionálem," řekla při křtu kmotra Michaela Blahová, radní Zlínského kraje pro sociální záležitosti. Ocenila také interpretky, které zpívají s láskou a naplno. A v tom podle ní tkví jejich úspěchy na veřejnosti i v písních na kompaktních discích. „Přeji novému CD spoustu dalších sourozenců. Tím dalším by mohlo být v příštím roce cédéčko další. Můj náměstek Jaroslav Kopper popřál sboru kromě nových cédéček také nové sestřičky do domova," řekl s pousmáním Bronislav Vajdík, ředitel Sociálních služeb Uherské Hradiště. Podotkl, že ho nesmírně těší, že v buchlovickém domově je vynikající pěvecký sbor, ale pochlubil se i řadou úspěchů obyvatel jiných sociálních zařízení v jeho působnosti.

Autor: Zdeněk Skalička