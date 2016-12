Rockově upravené koledy R.O.C.K. Baby zněly nádvořím galerie

Uherské Hradiště – Pravou vánoční atmosféru si mohlo vychutnat na sto posluchači, kteří zavítali na jednadvacátý ročník rockového koledování u stromečku na nádvoří Galerie Slováckého muzea Uherské Hradiště.

R. O. C. K. Baby rockově koledoval v nádvoří Galerie Slováckého muzea druhým rokem

Už druhým rokem se na něm představilo v adventním čase čtrnácti koledami ženské pěvecké těleso R. O. C. K. Baby (Rockově Odvázané Celé Krásné Baby).

Zmíněný název si do svého uměleckého štítu vepsaly učitelky Základní umělecké školy (ZUŠ) Uherské Hradiště, jejichž sbormistrem je učitel hudební nauky a korepetitor Jan Gajdošík, muž s neuvěřitelnou energií, neustále pochodující před zpívajícím pěveckým ansámblem, který už rok úspěšně stoupá na rockovém nebi.

„Rockové úpravy koled jsou specialitou pěveckého sboru Svatý Pluk, s nímž jsme na galerijním nádvoří po řadu let před Vánoci koledovali. Dnes na něm zpíváme s kolegyněmi z naší ZUŠ nikoliv koledy upravené pro Svatý Pluk, ale premiérově pro ně modifikované," uvedl sbormistr ženského rockového ansámblu, který si na nádvoří Galerie Slováckého muzea odbyl svoji premiéru koledování, oděného do rockového hávu, před loňskými Vánocemi.

„Zatímco rockový sbor Svatý Pluk existuje z podnětu studentů Gymnázia Uherské Hradiště na amatérské hudební scéně jednadvacet let, R. O. C. K. Baby teprve od loňska. Pořádně jsme to rozjeli až letos. Za sebou už máme bezmála deset vystoupení," prozradil sbormistr.

Pro rockové koledování na galerijním nádvoří, ale i pro blížící se benefiční vánoční koncert Charity rockově upravil pro sbor některé koledy. Část z nich měla ve dvoře galerie dokonce světovou premiéru.

Další koncert 26. prosince

Dospělým návštěvníkům rozproudily krev v žilách nejen koledy, ale i grog, děti zase rozehříval punč pro ně speciálně připravený.

Ženský sbor učitelek bude rockově koledovat ještě v chrámu sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti. Stane se tak 26. prosince v 15 hodin a jako host se představí David Uličník z vokálního uskupení 4TET Jiřího Korna.

„Byla to velká příležitost setkat se na rockovém koledování se známými lidmi, naladit se s nimi na nadcházející Vánoce. Kromě toho jsme si ještě mohli poslechnout kvalitní muziku, muziku našeho srdce," svěřili se Eva a Vladimír Salčákovi.

Vladimír připomenul, že vánoční koledování na nádvoří Galerie Slováckého muzea s nimi v minulých letech několikrát navštívili i jeho rodiče. Tatínkovi, ač dechovkáři, se koledování moc líbilo. Žel, dnes už se na tento koncert asi dívá někde z nebíčka," dodal Vladimír.