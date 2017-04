Robin Konečný: Bitva vyvrcholí soubojem letadel

ROZHOVOR / Jednou z největší bitev konce 2. světové války v našem regionu byla ta o Bílé Karpaty. Tento nelítostný boj rumunských vojáků s těmi německými si Strání a přilehlé obce připomínají akcí se stejným názvem.

Robin Konečný se věnuje vojenské historii už deset let.Foto: Deník / Malušová Blanka

Po tříleté pauze se bitva o Bílé Karpaty letos opět uskuteční, a to v sobotu 29. dubna na Korytňanských lúkách. Na jejím pořádání se kromě obcí podílí i vojenskohistorický klub Východní fronta. Jeden z jejich členů, osmadvacetiletý Robin Konečný ze Strání Deníku popsal, na co všechno se návštěvníci mohou těšit.



Bitva o Bílé Karpaty je vojenská akce, jak už sám název napovídá. Jaká nejzajímavější technika na místě bude?

Asi nejzajímavější technikou, kterou na akci tento ročník diváci uvidí, je nejslavnější tank 2. světové války – sovětský tank T-34. Co se týče německé techniky, tak se jedná o málo vídané Sdkfz 250 (kratší verze polopásového vozidla, u lidí známé jako HAKL – pozn. aut.). Vojenské techniky, která přijede na akci, je opravdu hodně, ať už se jedná o polopásová vozidla, štábní vozidla nebo motocykly. Velké zastoupení bude mít rovněž novodobá technika Armády ČR.

Nad místem by podle plakátů měly přeletět stíhačky. Jak náročné je něco takového domluvit?

Stíhačky Jas-39 Gripen přiletí z Čáslavi. Předpokládaný čas průletu je ve 13.00. Zařizování techniky od Armády České republiky je velice náročné a je to spousta papírování a domlouvání, proto bych chtěl touto cestou poděkovat Jiřímu Miklášovi a npor. Janu Miklášovi, kteří to měli na starosti, a realizace přeletu je hlavně jejich zásluha.



Na lúkách by se měl uskutečnit letecký souboj, v čem bude spočívat a o jaká letadla půjde?

Bude se jednat o souboj tří letadel, dvou sovětských a jednoho německého. Letecká bitva bude probíhat přímo v hlavní bojové ukázce, takže to znamená přesné načasování, jelikož letadla přiletí až z Košic. Co se týče letadel, jedná se o poválečné stroje, které jsou v německých a sovětských barvách. Letadla zajišťujeme od leteckého klubu RETRO SKY TEAM KOŠICE. Jsou to opravdoví mistři svého řemesla, jak již diváci mohli vidět v roce 2014.

Které spolky, respektive, zástupci kterých armád na místě budou?

Jedná se asi o 20 klubů vojenské historie, které se zabývají 2. světovou válkou. V ukázce mohou diváci vidět vojáky, kteří budou oblečeni v uniformách Rudé armády, Rumunské královské armády a armády nacistického Německa.



Co návštěvníci uvidí v dobovém válečném táboře?

V dobovém táboře diváci uvidí zejména autentické vybavení jednotlivých armád, spoustu věcí od základních prvků ústrojení až po vybavení polních stanů, u kterých bude zaparkována historická technika.



Bude na místě i ukázka pozemního boje?

Ano. Hlavní bojová ukázka bude začínat ve 14.00. Diváci se mohou těšit na 200 účastníků v dobových uniformách,vojenskou historickou techniku, pyrotechnické výbuchy a samozřejmě již zmíněný letecký souboj.

S jakou technikou přijede 74. lehký motorizovaný prapor Bučovice?

Bude se jednat o vozidla ze současného vybavení armády České republiky, jako je PANDUR, IVECO, TATRA 810, sanitní vozidlo. Kluci ze 74. lehkého motorizovaného praporu zajistí na akci rovněž výstavu používaných zbraní a výstroje, takže si návštěvníci budou moci zblízka prohlédnout nejmodernější prostředky, které používá česká armáda.



Jak dlouho by měla akce trvat?

Akce prakticky začíná už v pátek 28. dubna, kdy je naplánovaná kolona historických vozidel po okolních obcích (Korytná, Slavkov, Horní Němčí, Dolní Němčí a Nivnice) za účelem uctění piety u památníků padlých ve výše uvedených obcích. Areál „Bitvy o Bílé Karpaty“ bude otevřen v sobotu od 10.00 a program bude ukončen cca v 17.00. Po programu máme naplánované projížďky, kde se návštěvníci budou moci svézt v historické technice.



Jak náročné je takovou akci připravit a co je nejsložitější?

Náročnost je obrovská. Je až malý zázrak, že jsme akci takového rozsahu dokázali připravit během pár měsíců. Bez pomoci spousty lidí, majitelů pozemků, jednotlivých starostů obcí, mecenášů a hlavně nasazení by taková akce neproběhla. Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomohli k realizaci tak náročné, ale věříme, že krásné akce. Pevně věříme, že letošní akce a pěkné počasí budou příjemným, předsvátečním sobotním programem příštího víkendu a návštěvníci si to užijí, jak se patří.