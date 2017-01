Rekordní výtěžek vánoční sbírky půjde na muzikoterapii a výtvarné pomůcky

Uherské Hradiště – Rekordní sumu 21 577 korun z vánoční sbírky předal radní Uherského Hradiště František Elfmark ve středu 11. prosince ředitelce Diakonie ČCE – středisko CESTA Uherské Hradiště Zuzaně Hoffmanové. Částka vybíraná v Hradišti už po třinácté trumfla svojí výší všechny předchozí ročníky. Rovnoměrně pak bude rozdělena na výtvarné pomůcky, pořádání výletů a muzikoterapii.

„Pomůže nám například v zaplacení muzikoterapeuta, který bude klienty při svých hodinách buď aktivně zapojovat do hraní na různé hudební nástroje, převážně však bubny, nebo je pohodlně uloží, aby mohli relaxovat, zatímco jim k tomu bude hrát uklidňující tóny," upřesnila Zuzana Hoffmanová, kde konkrétně peníze vybírané na třech místech v Uherském Hradišti pomohou.

Novinku v podobě tří kasiček pro vybírání dobročinných darů okomentoval František Elfmark. „Předně bych chtěl poděkovat všem, co se do rekordní sbírky zapojili. Nejvíce, zhruba osmdesát procent prostředků, se již tradičně vybralo na Masarykově náměstí u vánočního stromu. Novinka v podobě kasičky u Slováckého divadla na tom letos byla nejhůře, nicméně věřím, že do příštích let se to zlepší," podotkl.

Diakonie ČCE – středisko CESTADiakonie působí v Uherském Hradišti od roku 1998. V roce 1999 byl otevřen denní stacionář na faře Českobratrské církve evangelické. V roce 2009 byla založena také poradna rané péče, která radí rodinám s narozenými postiženými dětmi. Posledním novým projektem diakonie je z roku 2016 je služba podpory samostatného bydlení pro osoby s duševním onemocněním. V současnosti navštěvuje denní stacionář šestnáct klientů se středním až těžkým mentální či kombinovaným postižením.