Rekordní částku letos vynesly Tříkrálové sbírky na Hradišťsku i na Brodsku

Slovácko – Rekordní množství peněz vybrali letos koledníčci Tříkrálové sbírky na Uherskohradišťsku i na Uherskobrodsku. Vyplynulo to po jejich aktuálním sečtení ve všech obcích obou regionů.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Karásek

Od brzkých ranních hodin zasedla v úterý 17. ledna skupina pracovníků Oblastní charity Uherské Hradiště k dlouhému stolu, kde čekaly poslední kasičky z Tříkrálové sbírky k přepočítání. Jejich obsahem však byly nejen česká platidla, ale také mince cizích měn či znehodnocené bankovky. „Trpělivé skládání, rovnání, počítání a především nekonečné kontrolování vyústilo v kýžený závěr. Máme rekord! Ano, úžasní lidé našeho regionu se zasloužili o pokoření loňského rekordu částkou 2 409 046 korun. Jen v samotném Uherském Hradišti a v jeho příměstských částech se vybralo bezmála půl milionu korun," informovala Jitka Jánská z Oblastní charity Uherské Hradiště.

Solidární s potřebnými byli také lidé na Uherskobrodsku, kde rekordy padly v téměř polovině obcí. Tam koledníkům lidé přispěli celkem 1 306 203 korunami, čímž překonali v rámci regionu historicky rekordní částku 1 301 047 korun z loňska. „Výsledek je o to obdivuhodnější, když vezmeme v úvahu chřipkovou epidemii a silné mrazy. Některé skupinky koledníčků kvůli nemoci vůbec nevyšly, nebo ukončily své koledování předčasně kvůli velké zimě. A to my samozřejmě respektujeme.

Vyzývali jsme koledníky a jejich vedoucí, aby ukončili své koledování ihned, pokud zpozorují, že je dětem velká zima a koledování by mohlo ohrozit jejich zdraví," prozradil ředitel Oblastní charity Uherský Brod Petr Houšť. Peníze ze sbírky podle něj podpoří například rozšíření pečovatelské péče v Bánově, terénní, sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené v Centru seniorů Uherský Brod, zavedení nové služby dluhového poradenství či provoz Centra potravinové a materiální pomoci, odkud putují potřebné věci a potraviny k lidem v nouzi po celém Uherskobrodsku.

