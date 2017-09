Reklamy z centra Hradiště mají do konce roku zmizet

HLASUJTE V ANKETĚ / Regulaci reklamy v centru Uherského Hradiště chystá schválit vedení města do konce letošního roku. Přestože už od roku 2015 platí pokyny pro umísťování reklam, radnici se doposud nepodařilo přimět majitele nemovitostí k jejich stažení. To by se však novým nařízením mělo změnit.

dnes 17:26 SDÍLEJ:

9 ZOBRAZIT DALŠÍ FOTOGRAFIE V historickém centru i jeho ochranném pásmu chce vedení Uherského Hradiště nově přísněji regulovat reklamy, které často hyzdí architekturu budov města.Foto: Deník / Trubačík Vojtěch

Za jeho porušení totiž může město vlastníky objektů pokutovat. Nové omezení by se však nemělo vztahovat pouze na historické centrum, ale také na jeho ochrannou oblast. „Donedávna jsem přemýšlela, zdali si na okna pořídím klasickou mřížkovanou přelepku inzerující pobočku cestovní kanceláře. I vzhledem k plánovaným krokům Hradiště jsem však plány zrušila. Sama přitom nevím, co přesně vadí, a co ne. Například na budově platím nájem za velký nápis Cestovní kancelář, který jsem dlouhou dobu schvalovala s městským architektem. Proti jeho stažení bych určitě bojovala,“ nechala se slyšet z cestovní kanceláře Rekotour sídlící na Obchodním domě u Masarykova náměstí Lenka Sušilová Pavlicová. ČTĚTE TAKÉ: V Hradišti opět rozdávali mezinárodní certifikáty anglického jazyka Pravidla o umístění reklamních poutačů nejsou jasná Své o nových požadavcích Hradiště ví i Aleš Vranka ze společnosti Navip pronajímající prostory v obchodním domě Delta. „Před časem nám přišla jako příloha dopisu fotka obchodního domu Delta s tím, abychom poutače našich nájemníků upravili, popřípadě odstranili. Výzva byla však natolik obecná, že jsme se museli na radnici ještě informovat, co přesně není v souladu s příslušným usnesením zastupitelstva,“ popsal Aleš Vranka Podle jeho slov se regulace reklam nelíbí ani nájemníkům. ČTĚTE TAKÉ: Představujeme prvňáčky ze ZŠ Sportovní v Uherském Hradišti „S každým nájemcem jsem to procházel, a někteří byli striktně proti tomu, aby byl jejich poutač odstraněn. Dokonce vyrazili sami na úřad, aby si vše vyřídili,“ poznamenal Aleš Vranka. Všichni tak zatím čekají na koordinované stanovisko z městského úřadu, které napoví, jak dále bude město postupovat. Právě takové nařízení by mělo vzniknout ještě letos, aby na začátku příštího roku mohlo vstoupit v platnost. ČTĚTE TAKÉ: Čtrnáctiletý chlapec utekl ze školy, už jedenáct dnů je nezvěstný Cílem regulace je zkulturnění historického centra „Regulace nebude řešit pouze vývěšky a vitríny, ale také plachty, převěsy, tabule, áčka a podobně. Při nedodržení je pak možné majitele budov pokutovat, ale to bude prováděno pouze v krajním případě. Ze strany města nejde o boj proti podnikatelům, nýbrž o snahu zkulturnit prostředí historického centra,“ vysvětlila architektka uherskohradišťské radnice Martina Radochová. Nařízení o regulaci by mělo být v těchto dnech v závěrečné fázi jeho příprav. ČTĚTE TAKÉ: V Uherském Hradišti si připomenou povodně „Protože návrh bude teprve předložen ke schválení orgánům města, nelze k němu sdělit žádné podrobnosti. Důležité informace se však zájemci mohou dozvědět na workshopu 20. září v malém sále klubu kultury,“ sdělil mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma. Tam by měli zastupitelé města také rozptýlit obavy vlastníků nemovitostí i nájemců, které je dodnes trápí. „Pokud tady reklama nebude nebo bude omezena, může se začít centrum vylidňovat. Když mi přijde potenciální nájemce do domu, jako první chce vědět, kde může mít vylepenou reklamu, aby jej lidi našli. Pakliže mu nabídnu prostor na reklamu nedostatečný, sníží to jeho zájem,“ dodal Aleš Vranka. ČTĚTE TAKÉ: Uherské Hradiště chce redukovat reklamu v centru

Autor: Vojtěch Trubačík