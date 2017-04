Registrujte se jako dárce kostní dřeně. V pondělí a ve středu

Nechat si odebrat jen dva mililitry krve a díky tomu zachránit život. Takovou možnost dává všem zápis do registru dárců kostní dřeně. Nábor se v pondělí uskuteční ve Zlíně i v Uherském Hradišti.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Tomáš Kubelka

Transfuzní oddělení Uherskohradišťské nemocnice přivítá dobrovolníky v pondělí 24. dubna mezi 11. a 13. hodinou. Další možnost budou mít lidé z regionu ve středu 26. dubna od 10 do 15 hodin na pobočce Univerzity Tomáše Bati v bývalých kasárnách. Vloni darovalo kmenové buňky šest lidí z našeho regionu, z Hradišťka to byly dvě. Tyto dobrovolníci budou dnes oceněni v Obecním domě v Praze. Celkem u nás bylo transplantováno 110 lidí, z toho 44 dostalo kmenové buňky od českých dárců. „Stojí to za snahu, i tak je skutečností, že každý čtvrtý dárce nenajde. Je to jen o lidech, dát někomu naději na život,“ prozradila Zdenka Wasserbauerová, která dělá aktivní nábor do registru.