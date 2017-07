Program letních kin na Slovácku vybírají lidé přes sociální sítě

Vychutnat si film pod hvězdným nebem nabídne i letos řada obcí na Slovácku. Už tradičně se promítá v největších městech regionu ve Smetanových sadech v Uherském Hradišti a na stěnu kavárny Ulité Kafé v Uherském Brodě.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/archiv

V Uherském Hradišti už letní kino odstartovalo, a to kultovním filmem Pelíšky. Promítat se tam bude až do 2. září, kdy vše ukončí Tajný život mazlíčků. V nabídce jsou filmy jak poměrně nové, jako je Dítě Bridget Jonesové nebo Matky na tahu, tak osvědčené filmové kousky, a to Limonádový Joe nebo Pupendo.

"Specifikem našeho letního kina je to, že promítáme v otevřeném prostoru, takže nevybíráme vstupné," nechal se slyšet ředitel Městských kin Uherské Hradiště Josef Korvas.

Dodal, že fixní půjčovné za jeden snímek se pohybuje v rozmezí 1400 až 3000 za promítání. Celkové náklady na letní kino se tak vyšplhají přibližně na 50 tisíc.

"Pro každou projekci v otevřeném prostoru Smetanových sadů musíme vyvěšovat a chystat plátno, zvuk i lavičky, technický servis a údržba," vypočítal součást nákladu Josef Korvas s tím, že nejvyšší jsou samozřejmě poplatky za filmy. Letní kino promítá vždy v pátek a v některých termínech také v sobotu vždy ve 21 hodin.

Okolo dvou až dvou a půl tisíce korun za jeden film se pohybují výdaje také v Uherském Brodě. Filmy tam zájemců přenáší pomocí mp4 či blu-ray nosičů.

"Připravili jsme na léto deset filmů jako například Špunti na vodě, Masaryk nebo Nádherný sen," prozradila vedoucí kina Máj v Uherském Brodě Lenka Slívová s tím, že se snaží přinášet spíše nové filmy a také takové, o které byl v kině Máj zájem.

Návštěvnost se podle pohybuje okolo 50 až 100 lidí především podle počasí a roli hraje také to, když se v okolí koná jiná akce. V Brodě se promítá vždy v sobotu po setmění.

Strávit letní večer u plátna mohou také Hlučané, i tam už se poněkolikáté objeví plátno v parku u tvrze. A zatímco v minulých letech se jednalo spíše o filmy starší, letos se tam mohou zájemci těšit i na novější, které už ale jsou taky diváky prověřené, jako je Dědictví, Pelíšky nebo Bobule 2. Promítat se začíná 7. července klasikou Slovácko sa nesúdí a další film diváci uvidí vždy za 14 dní.

Program na letní večery připravují ale i menší obce. Například ve Vlčnově v amfiteátru V Jamě naplánovali tři filmy, a to 15. července, 6. srpna a 20. srpna.

"Dva filmy budou archivní a jeden bude novější. Promítání nás vyjde vždy na částku okolo pěti tisíc," nechala se slyšet místostarostka Vlčnova Marta Moštková.

Jako jinde tak i tady záleží především na počasí a případných dalších akcích.

"Zkusili jsme promítání přesunout do klubu, když pršelo, ale skoro nikdo nepřišel. Nejpopulárnější jsou u nás rodinné filmy," dodala Marta Moštková.

Zatím ve fázi plánování konkrétních termínů a filmů je letní kino v Jankovicích. "Loni jsme si kvůli promítání museli zřídit licenci, takže ji chceme určitě využít i letos. Zatím ale nemáme zvolené ani filmy ani termíny," uvedl starosta Jankovic Jakub Hrubý.

Promítají v areálu Březičky za symbolickou cenu, zbytek doplácí obec. Největší zájem je o filmy pro děti.

"Loni si lidé vybírali filmy na Facebooku obce, letos použijeme stejný model," doplnil starosta.

Stejným způsobem vybírali, co budou promítat v Polešovicích. Tam sice nefunguje klasické letní kino, ale kamenné kino tam promítá pouze v létě. Tamní obyvatelé si na Facebooku odhlasovali osm filmů, z toho dva pro děti.

Neoddělitelnou součástí léta je na Slovácku Letní filmová škola, která nabízí i promítání ve Smetanových sadech a na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti.