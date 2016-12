Vedení radnice v Brodě vykázalo z náměstí trhovce, kvůli bezpečnosti

Uherský Brod – Od středy 21. prosince nemá na Masarykovo náměstí v Uherském Brodě přístup ani jeden trhovec. Zvýšená bezpečnostní opatření budou platit rovněž pro všechny ostatní akce v Komenského městě, konané do konce letošního roku.

Vánoční trhy na náměstí v Uherském Brodě. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Karásek

„Byli jsme požádáni, abychom zajistili co největší bezpečnost při všech největších akcích, co v centru města mají být do konce roku. Výrazně posílené hlídky by měly dohlížet na konání například půlnoční bohoslužby, štěpánských zábav či silvestrovského setkání," sdělil starosta Uherského Brodu Patrik Kunčar.

Namísto deseti trhovců tak do konce roku na náměstí nepotkají zájemci vůbec nikoho. „Naštěstí ty největší adventní trhy máme už za sebou, takže se jedná o nepříjemné omezení, nikoliv však o důležitý zásah do vánočních tradic našeho města," dodal Patrik Kunčar.

ČTĚTE TAKÉ Po masakru v Berlíně zpřísnili bezpečnostní opatření také v Uherském Hradišti