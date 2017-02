VIDEO: Pohled z balonu na Alpy ve mně zahnal myšlenky na strach

Filzmoos, Břestek /REPORTÁŽ/ – Je to zhruba rok a půl, co jsem se stal baronem. Baronem z Boršic. Ne, nedozvěděl jsem se, že mám modrou krev a tudíž jsem žádný zámeček ani pozemky s honitbami nezdědil, ale stejně to stálo za to. Ti, co už absolvovali let balonem, vědí, o čem mluvím, ostatním rád vysvětlím: po prvním letu je totiž každý pasažér pasován na barona či baronku – odkud, to záleží na místě, kam balon zrovna přistane.

Získat šlechtický titul ale nemusíte jen v okolí Břestku, odkud piloti tamního BalonCentra startují nejčastěji. Jde to například i v rakouských Alpách, kde je společnost Balony.eu pravidelným účastníkem Balónové fiesty v městečku Filzmoos. Malebné středisko nedaleko ledovce Dachstein nás po pětihodinové jízdě autem přivítalo stylově – do večerních romanticky nasvícených ulic se proti mně ze zatáčky vyřítily dvoje sáně tažené koňmi. „Jsme v pohádce nebo v Aspenu,“ vydechla moje partnerka s otevřenou pusou. Zdaleka ne naposledy. I uvítání v apartmánech Rettenegghof, kde výprava kolem majitele společnosti Balony.eu Libora Stani pravidelně bydlí, bylo stylové. Ano, chybět pochopitelně nemohla slivovice, kterou doplnilo i několik panáčků zázvorovice. Ranní start balonu ovšem žádnou větší akci nedovoloval – i když ti, kteří na druhý den neletěli, by asi nesouhlasili… Od půl deváté pobíhám po pláni nad Filzmoos, fotoaparát cvaká, balony mizí v nebi jeden za druhým. Celkem se jich na fiestu sjelo téměř padesát.

„Michale naskoč,“ křikne na mě zničehonic Libor. Večer sice říkal, že asi poletím, jasné slovo ale nepadlo. Sápu se do balonu, v poslední chvíli mi ještě přítelkyně podává brašnu s druhým objektivem, pleskačku slivovice a čaj. A už jsme asi sto metrů nad zemí. Na obavy, které jsem měl před prvním letem, nebyl čas. Jelikož se bojím i na vyšších stupínkách žebříku, před rokem a půl jsem k letu balonem těžko sbíral odvahu, tentokrát to už pro změnu byla těžká pohoda. Pohled na alpské panorama vám navíc vyrazí dech, takže na strach nemáte ani pomyšlení. „Když se otočíte, hned za vámi je Dachstein, na druhé straně zase můžete v dálce vidět Grossglockner, což je nejvyšší hora Rakouska,“ naviguje naše pohledy Libor Staňa. Když vystoupáme do výšky čtyř kilometrů, vidíme na jihu obrysy Dolomitů a na druhé straně Šumavy. To už na sobě někteří dávno nemáme bundy a čepice, rukavice jsme nenasadili vůbec. Počasí je totiž fantastické, modřejší obloha a příznivější teploty jednoduše nemohly být. Varování, že nás nahoře může dvě hodiny trápit až minus 20 stupňů Celsia se naštěstí nevyplnilo, let si můžeme vychutnat se vším všudy. V dálce nám mizí druhý balon společnosti Balony.eu, který nám do vysílačky hlásí, že se proletěl až nad Orlím hnízdem, slavným horským útočištěm Adolfa Hitlera nedaleko německého Berchtesgadenu. My přistáváme více na sever. Našemu zkušenému pilotovi, který má za čtyřiadvacet let nalétáno přes dva tisíce hodin, se mezi alpskými velikány daří rychle najít místo na přistání. Zbývá se jen vyhnout drátům elektrického vedení, dosednutí u obce Scheffau je hladší než hladké. Křest premiérových pasažérů na vzduchoplavce a přípitek šampaňským je krásným zakončením úchvatného letu. „Ak budětě na budúce plánovať prelet Álp do Talianska, určitě nám dajtě vedieť, to by sa nám páčilo,“ loučí se se jeden ze čtveřice nových slovenských baronů. A co vy, nezpestříte si příští rok na konci ledna lyžovačku v Rakousku letem balonem?

Autor: Michal Sladký