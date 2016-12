Po masakru v Berlíně zpřísnili bezpečnostní opatření také v Uherském Hradišti

Uherské Hradiště – Také na Slovácku se o zvýšení ostražitosti postaralo v těchto dnech pondělní neštěstí v Berlíně. Tam divoká jízda kamionu vánočním trhem zmasakrovala desítky lidí. V Uherském Hradišti, kde Masarykovo náměstí rovněž obsadili trhovci, reagovalo na neštěstí vedení policistů, strážníků a klidné to nenechalo ani prodejce v centru města.

Do ulic Uherského Hradiště vyrazilo v úterý 21. prosince hned několik po zuby ozbrojených policejních hlídek. Samozřejmostí byla i ta prvosledová (na snímku). Foto: Deník/Pavel Bohun

„Bavili jsme se o tom mezi sebou tady s ostatními stánkaři. Je to hrůza. Ještě že je střed Hradiště vcelku uzavřený," řekl Deníku Libor Velan, jeden z prodejců, nabízející na náměstí v metropoli Slovácka pohlednice a knihy.

Nic náhodě nenechali policisté. „V souvislosti s touto událostí jsme zvýšili hlídkovou činnost na místech s vyšší koncentrací osob. Oproti standardnímu výkonu jsou naši policisté vyzbrojeni, mimo jiné, dlouhými zbraněmi," informovala policejní mluvčí v Uherském Hradišti Milena Šabatová.

Vyšší míru pohotovosti zvolili také hradišťští strážníci.

„Pro nás je zvýšeným bezpečnostním rizikem jakýkoliv vyšší počet lidí v ulicích, takže jsme na období, jako jsou vánoční trhy s předstihem připraveni. Pravdou však je, že v souvislosti s útokem v Berlíně jsme vyslali dnes do ulic města maximální počet strážníků, tedy sedm," uvedl velitel městských policistů v Uherském Hradišti Vlastimil Pauřík.

Svůj pohled z Bavorska poskytla devětatřicetiletá Markéta, která je původem ze Slovácka.

„Pracuji ve spediční firmě, která má také několik kamionů v terénu, takže šéf dnes celý den poslouchal rádio a vstřebával nové informace," poodkryla pozdvižení v Německu, které tam teroristický útok v Berlíně vyvolal.

Podle ní se pohled Němců na uprchlickou krizi postupně mění.

„Samozřejmě, že to zhorší vztah Němců k uprchlíkům, pokud se ukáže, že pachatel byl žadatelem o azyl, nicméně nakolik tento útok ovlivní celkově společnost, se nyní těžce předvídá. Jediná hmatatelná změna v mém okolí je ta, že známý chtěli odjet do Berlína tento týden a v současnosti to vypadá, že nikam raději nepojedou," poznamenala.

ČTĚTE TAKÉ Na vánoční trh v Berlíně vjel nákladní vůz, nejméně 9 mrtvých a 50 zraněných