Po dvaceti letech jsou čápi ve Starém Městě bez hnízda

Především havarijní stav komínu na ulici Klukova ve Starém Městě přispěl na přelomu letošního srpna a září k tomu, že se na něm dlouhodobě vystavené čapí hnízdo začalo hroutit.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Kopáč

Dlouholeté útočiště čápů se opíralo o pochůzkou lávku, která však vlivem stáří váhu neustále dostavovaného hnízda již neunesla. Její pád, stejně jako pád několika desítek kilogramů větví, listí, trávy či hlíny dokonce poškodil střechu přilehlého objektu. Přesto by se mohli čápi na komín v dubnu zase vrátit.

„S vlastníkem nemovitosti jsme se dohodli, že zbylá část hnízda je nestabilní, a proto se musí také shodit. V současnosti je tak komín holý, nicméně sám majitel má zájem o hnízdění čápů a prověřuje varianty, jak komín zabezpečit, popřípadě poskytnout čápům náhradní možnosti, kde by se mohli usadit,“ sdělila mluvčí radnice v Uherském Hradišti Dagmar Vacková.

Po dvaceti letech se tak obyvatelé ulice Klukova budou muset alespoň na čas obejít bez svých oblíbených sousedů. „Sám kolem často jezdím a o hnízdě dobře vím. V současnosti odletěli čápi do teplejších krajin, takže by v hnízdě beztak nebyli. Pokud se navíc komín podaří do dubna zajistit, zpravidla přiletí znovu na stejné místo a hnízdo si na něm znovu postaví,“ dodal staroměstský ornitolog Květoslav Fryšták.

Jediné útočiště čápů ve Starém Městě je tak v současnosti k vidění na Základní škole v ulici Komenského. To je od toho v Klukově ulici o dvanáct let mladší.