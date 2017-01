Plavání jako součást tělocviku. Od 1. září letošního roku

Slovácko – Od příštího školního roku by mělo být plavání začleněno do pravidelného obsahu tělesné výchovy na prvním stupni základních škol. Podle ředitele České unie školního plavání a ředitele Plavecké školy v Uherském Hradišti Ladislava Botka, už dnes se v okrese 99 procent škol dobrovolně začleňuje do plavecké výuky.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Dalibor Krutiš

„Ve školách Zlínského kraje neplave podle údajů České školní inspekce pouze pět procent škol, včetně škol praktických a speciálních. V celorepublikovém srovnání je to velmi dobré postavení, neboť jsou i kraje, kde až 15 procent škol neplave," konstatoval Ladislav Botek. Na většině základních škol na Slovácku plavou děti v prvních až pátých třídách už léta. Většinou plavání funguje bez potíží i v mateřských školách. „V rámci ekonomických možností, které dostáváme od státu a od našeho zřizovatele, obecního úřadu, realizujeme plaveckou výuku už mnoho let," konstatoval s uspokojením ředitel ZŠ Velehrad Radomír Válek. Celá řada škol v okrese má ale problémy s dostupností plaveckého bazénu, s hrazením dopravy do něj, ale také s úvazky učitelů, kteří školáky do plavání doprovázejí. „Děti dopravujeme do Plavecké školy v Uherském Hradišti autobusem, ale rodiče si za dopravu dětí musejí zaplatit. Pokud bude plavání od září povinné pro všechny ročníky I. stupně základní školy, tak to bude velký zásah do kapes rodičů," nezastírá jeden z problémů zástupkyně ředitelky Základní školy Buchlovice Alena Mikulíková. Plavání bude od 1. září 2017 povinnou součástí dvou ročníků 1. stupně ZŠ, rodiče tedy nebude výuka stát ani korunu, kladou si někteří rodiče v Buchlovicích, ale i jinde otázku. „„Zábavnou formou chceme děti podporovat v tom, aby měly rády pohyb a sportovaly, co to dá. Sledujeme tím hlavně rozmanitější nabídku aktivit v hodinách tělesné výchovy. Plavecká výuka bude součástí vyučování. Bude tedy bezplatná," sdělila Deníku ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Veškeré náklady související s výukou plavání ve dvou po sobě následujících ročnících půjdou na vrub státu. „My, ředitelé plaveckých škol velmi stojíme o to, aby výuka plavání byla ve dvou po sobě následujících ročnících docházky na první stupeň základní školy. Je to dobré z metodického i organizačního hlediska, " vidí takovouto výuku plavání z té lepší a pro školáky prospěšnější stránky ředitel Plavecké školy v Uherském Hradišti.

Autor: Zdeněk Skalička