Petra Staňková: Někdy mě překvapí, co všechno v kabelce mám

ROZHOVOR / Už podruhé potkají nakupující mezi prodávajícími na Kabelkovém veletrhu herečky Slováckého divadla Petru Staňkovou a Terezu Hrabalovou.

První jmenovaná má velmi kladný vztah ke kabelkám. Okouzlili ji prý už dávno, hlavně kvůli větší eleganci Dnes dává přednost velkým taškám, do kterých se jí všechno, co celý den potřebuje, vleze. To Tereza Hrabalová vlastní jen dvě kabelky, proto doufá, že by si mohla na veletrhu, který se uskuteční v pondělí 24. dubna od 15 hodin ve Slováckém divadle, paletu rozšířit.



Kabelkový veletrh je o nejrůznějších taškách, je pro vás kabelka nespostradateným společníkem?

Petra Staňková (PS): Ano, to je. Už i při studiu na gymnáziu jsem místo batohu začala nosívat kabelky. Sice se v tom mnohem hůř tahaly učebnice a sešity, ale vypadalo to prostě líp.

Tereza Hrabalová (TH): Kabelka je pro mě důležitá hlavně proto, aby se mi do ní vešly potřebné věci. Takže ji nosím hlavně z praktického hlediska.



Máte nějaký oblíbený typ kabelky?

PS: Nevím, jestli oblíbený, ale rozhodně nosím nejvíce tašky opravdu velké. Je to tím, že ráno vyběhnu z domu a pak většinou celý den někde lítám, takže si v ní tahám všechny věci, které bych celý den mohla potřebovat.

TH:Nemám oblíbený typ, mám pouze dvě kabelky a obě jsou tak velké, aby se do nich vešel scénář a pohodlně se nosily. A mají hnědou a černou barvu, aby se hodily k většině věcí.



Snažíte se sladit oblečení, kabelku a boty, když jdete ven?

PS: Někdy ano a dumám nad tím, co se k čemu hodí. Ale někdy zase vůbec, popadnu ráno věci a běžím. Proto se snažím už při nakupování volit nějaké neutrálnější barvy.

TH: No, jelikož mám jen ty dvě, tak to moc nejde, ale snad si na veletrhu kabelek pořídím nějakou novou.



Jste typ ženy která s sebou v kabelce nosí všechny nezbytné maličkosti, takže z ní vyloví prakticky cokoliv?

PS: Asi úplně všechno ne, ale je pravda, že mě kolikrát samotnou překvapí, co v ní všechno mám.

TH: Nosím v ní hodně věcí, někdy ani nevím, co v ní je a když si v ní uklízím, divím se, co nacházím.



Co si myslíte o Kabelkovém veletrhu jako o nápadu pomoci tak jiným?

PS: Myslím, že je to pěkná akce. Můžete darovat kabelku, kterou už z nějakého důvodu nenosíte a už i tím pomáháte. Pak můžete přijít, vybrat a koupit si kabelku jinou. Výběr je vždy opravdu velký a pestrý, takže bych řekla, že si vybere každá. Takže vlastně nakupujete, povídáte si o kabelkách a zároveň tím pomáháte. Prostě výborný nápad.

TH: Myslím, že je to praktický nápad. Hodně žen má v dnešní době kabelku, kterou už nechtějí nosit, nebo se jim nehodí. A tak rády darují kabelku na veletrh a zároveň pomůžou potřebným. Nebo naopak si nějakou koupí do zásoby.



Herci a další známé osobosti se často věnují charitě a dobročinnosti, myslíte si, že to ke k tomu tak nějak patří?

PS: Ano, řekla bych, že ano. Je to zřejme kvůli tomu, že pokud se charitě a dobročinnosti věnuje někdo, kdo je pro veřejnost mediálně známý a mají k němu lidé kladný vztah a důvěřují mu a důvěřují pak i dané dobročinné akci či společnosti.

TH: Myslím si, že o hercích se to spíše více ví, protože jsou na očích, ale pomáhá určitě i spousta jiných lidí, které neznáme a nevycházejí s nimi rozhovory. Je jedno jestli je ten člověk známý nebo ne, důležité je, že chce pomoci, a to jde vždy, když se chce.



Jaký máte vy vztah k dobročinnosti, popřípadě jak pomáhe nebo byste chtěla pomáhat?

PS: Snažím se pomáhat, když to jde. Především svým přátelům a blízkým, ale pokud se naskytne příležitost jako je například Kabelkový veletrh ve Slováckém divadle nebo předvánoční zpívání koled s kolegy ze Slováckého divadla nemocným lidem v nemocnici, moc ráda akci podpořím. Sama předpokládám si i zase nějaké kabelky odnesu. Myslím, že bychom měli dělat radost, jak sobě tak i ostatním a že k tomu není vždy potřeba nějaká speciální akce.

TH: Ráda pomohu komukoli, zdravému i nemocnému. Když to někdo potřebuje, je to pro mě důležité a nezáleží na tom. jaká ta pomoc bude, ale jestli bude přínosná.

Kabelkový veletrh24. dubna 15.00 - 18.00 hodin

foyer Slováckého divadla

sběrná místa: Dobročinný obchod Naděje (Masarykovo náměstí 21, UH), Slovácký deník (Havlíčkova 160, UH), Akropolis, rodinné centrum (Stará Tenice 1195, UH), Kohel, s.r.o - dámská a panská móda (Františkánská 172, UH), Centrum pro matky s dětmi Beruška (Panská 24, Kunovice), Sport park Rybníček (Salašská 371, St. Město), Květiny Klofáčová (Brněnská 371, St. Město), Turistické a informační centrum (Národní třída 36, Hodonín)