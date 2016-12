Perníkářka Irena Burdová: Podle povrchu perníku poznáte dobře zpracované těsto

Jalubí /ROZHOVOR/ - Za své perníčky dostala ocenění Tradiční výrobek Slovácka. Irena Burdová z Jalubí začala ve větším péct po narození prvního dítěte. Teď, ve svých sedmačtyřiceti letech, peče celoročně a zdobí kornoutkovou technikou. Postupem času se začala zajímat i o historii perníku a perníkářství. Nejcennější informace získala z knih.

Perníkářka je nositelkou ocenění Tradiční výrobek Slovácka.Foto: DENÍK/Zdeně Skalička

„Zdobení perníků není jen slovácký ornament. Je to tečka, čárka, kolečko a oblouček, který se spojí do určitého tvaru, a tak se může každý pokusit něco vytvořit. Nejvíce však člověka naučí čas," prozrazuje Irena Burdová. Své umění poprvé předvedla veřejnosti v roce 2002 ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti, kde se setkala s dalšími řemeslníky, kteří rádi předávají své zkušenosti.

Jak dlouho se věnujete pečení?

Pro rodinu peču odjakživa. Ve větším množství jsem ale začala po mateřské dovolené. Když se mi narodila první dcera, začala jsem pro ni dělat perníkové chaloupky a podobné věci. Manželovi se to líbilo, nosil perníky do práce, tam o ně byl velký zájem, a tak jsem začala péct více.

Pečením se živíte? Pečete tedy po celý rok?

Samozřejmě po celý rok, pokud vás má pečení živit, musíte se snažit. Volnější je třeba leden, v únoru je už ale zase svatý Valentýn, a pak začínám péct na Velikonoce a v létě objíždím různé jarmarky.

A kdy začínáte péct perníčky na Vánoce?

Pokud má člověk moc zakázek, může začít už třeba v srpnu, perník je trvanlivý. Ale to jsou ještě jarmarky, takže já peču na Vánoce až v říjnu a listopadu. Přes den maluju a v noci peču, jinak bych to nestíhala. Pečení je totiž náročné na čas.

Kdy by podle vašich zkušeností měla péct perníčky hospodyňka?

Záleží na tom, jaký má kdo recept, respektive těsto. Někomu změkne druhý den a jinému měknou perníčky měsíc. Pokud je ale uchováváte ve vlhkém prostředí nebo k nim dáte jablíčko, změknou většinou hned. Perník je trvanlivé pečivo díky medu. Uležené těsto je kvalitnější. Aby člověk ušetřil čas, může je proto upéct už koncem listopadu nebo začátkem prosince. Výhoda perníku je v tom, že člověk si je může napéct dopředu, když má čas.

Je nějaký rozdíl v perníkových těstech?

Recepty jsou všechny téměř stejné. Jde především o zpracování těsta, v tom bývá problém. Lidé nemají čas a jak rychle žijí, tak rychle i pečou. Perníkové těsto zpracovávají rychle, ale ono potřebuje čas – na dobré zpracování, rozválení i uležení. Aby byly perníčky hladké, musí být těsto dobře zpracované i rozválené.

Stačí tedy nechat uležet přes noc nebo ho nechat ještě déle?

Přes noc to stačí. Jde o to nezpracovávat ho v den, kdy ho uděláte. Lepí se a špatně se s ním pracuje. Lidé často nadávají, že se s těstem špatně pracuje. Říkám jim, aby těsto nechali den dva odležet. V těsto jsou totiž vajíčka a med, proto se při okamžitém zpracování lepí. Častá chyba je, že si lidé myslí, že zpracované a odležené těsto stačí na druhý den dát na vál a vyválet, ale tak to není. Je potřeba ho opět zpracovat, aby se z těsta dostaly bubliny. Vždycky říkám: pokud si někdo myslí, že už má těsto dobře zpracované, měl by ještě pět deset minut pokračovat. Podle povrchu perníku poznáte, jestli je těsto dobře zpracované nebo ne. Vzduch vytlačíte jedině tak, že těsto neustále hnětete. Hodně záleží na na kvalitních surovinách, pokud máte kvalitní domácí med, budete mít kvalitní perníky a pak také záleží na kvalitní mouce.

Jsou ve zdobení perníčků nějaké trendy?

Já se na módu ve zdobení neohlížím, maluju si podle sebe. Všechno maluju nabílo. Snažím se, aby moje perníčky vypadaly tradičně, jako by se malovaly kdysi dávno. Říkám, že v jednoduchosti je krása. Nedělám žádné moderní vzorky, ani nezdobím barevně.

Máte takzvanou profesní deformaci, když vám někdo předloží perníčky? Hodnotíte je?

Uznávám každého, kdo si udělá perníčky sám doma. Vím, že je to velmi pracné. Ať už to vypadá jakkoliv. Lidé často říkají: já to nemám takové jako ty, ale oni to pečou jednou za rok a já po celý rok. Praxí se člověk se zdokonaluju.