Parkování na Východě se ještě zkomplikuje

HLASUJTE V ANKETĚ / Další čtyři nové bytové domy brzy vyrostou na sídlišti Východ. Tamní obyvatelé mají obavy, že se ještě zhorší už tak katastrofální situace s parkováním. U nových domů totiž vznikne méně parkovacích míst, než tam bude bytů.

„To mi hlava nebere. Vždyť v dnešní době má každá domácnost minimálně jedno auto, spousta jich má dvě. Kde budou parkovat ta další auta, když už tak je na Východě nemožné zaparkovat,“ zlobí se Marek Kaláč.

Zlepšit situaci by zřejmě mohlo jedině vybudování velkokapacitního parkoviště či parkovacího domu, to však město v současné době nemá v plánu.

V rámci projektu Q.City vzniknou v ulici Sadová čtyři šestipodlažní domy se 120 byty a 104 parkovacími místy, dalších deset nových nahradí stávajících devět zrušených parkovacích stání.

„Nejedná se o pozemky města, investorem je soukromý subjekt. My po stavebníkovi můžeme požadovat pouze normový počet parkovacích stání, a ten je paradoxně nižší, než počet bytů,“ krčí rameny místostarosta Uherského Hradiště Zdeněk Procházka.

Hlavní architekt města Aleš Holý připouští, že problém je v normách.

„Sice se pravidelně aktualizují, ale pořád nejsou dostatečné. Na několika místech v Hradišti cítíme, že by se kvůli velkému počtu automobilů měly posunout dál,“ řekl Aleš Holý.

Domy začne v nejbližších měsících stavit společnost ST development.

„Jsme si vědomi toho, že situace s parkováním je na Východě složitá. Sídliště ale bylo postaveno před třiceti lety, kdy zdaleka ne každá domácnost měla auto. Ekonomika projektů nám teď neumožňuje stavět parkovací místa nad rámec současných norem,“ prohlásil jednatel ST development Petr Kvapil.

Společnost prý měla zájem postavit více parkovacích míst, to však nebylo možné.

„Na rozdíl od jiných měst Hradiště nebuduje inženýrské sítě a silnice. Krom parkování jsou pak na nás kladeny obrovské nároky, například co se týče zeleně, což značně ovlivňuje možnosti parkování. Po dlouhém vyjednávání s městem jsme mu přenechali více než dvacet stání, která budou veřejná. To se zase nelíbí našim klientům, kteří by chtěli vyhrazená stání,“ nabízí Petr Kvapil pohled z druhé strany.

Podle Marka Kaláče mají máslo na hlavě představitelé města.

„Když jsou veřejné debaty, tak parkování v různých částech Hradiště je pokaždé problémem číslo jedna. Když se blíží volby, tak všichni politici slibují, jak se tím budou zabývat, jenže jakmile je po volbách, nic se neděje,“ mávl rukou obyvatel sídliště Východ, podle kterého by zřejmě jediným řešením bylo vybudování velkého parkoviště či parkovacího domu.

Těch se ale jen tak nedočká.

„Momentálně nemáme v plánu je na sídlišti Východ vystavět. Plánujeme ale zpracovat architektonicky – urbanistickou studii, z níž vyplyne možné řešení zlepšení celkově nedobrého stavu parkování v dané lokalitě,“ konstatoval místostarosta Zdeněk Procházka.

Podle architekta by nejvíce pomohlo ke zlepšení situace jakési „vystřízlivění“ z aut.

„Například v Dánsku už nemají rodiny tři auta, ale jen jedno, a častěji jezdí na kolech nebo využívají hromadnou dopravu,“ naznačil Aleš Holý směr, kterým by bylo dobré se ubírat.