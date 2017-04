Parkovací dům u staroměstského nádraží? Projekt za 70 milionů

Třípodlažní parkovací dům za sedmdesát milionů korun, který by umožnil třem stovkám řidičů bezpečně odstavit svůj vůz u staroměstského vlakového nádraží. Takovou variantu přednádraží vedení tamní radnice v březnu odsouhlasilo.

Parkovací dům ve Starém Městě by měl nahradit stávající nevyužité kolejiště naproti tamní nádražní budovy. Svojí rozlohou by tak měl zabírat prostor od staroměstské křižovatky u majáku REC Group po autobusové nástupiště a parkoviště u železniční stanice.Foto: Deník / Trubačík Vojtěch

Počítá s vybudováním rozsáhlého komplexu, jehož cílem má být vyřešení problematické situace parkování cestujících přijíždějící k vlakovým nástupištím Starého Města. Podle radničních průzkumů by tam totiž měly chybět až čtyři stovky parkovacích míst pro osobní automobily cestujících.

„Moc dobře situaci ve Starém Městě znám a několikrát jsem byl svědkem toho, kdy řidiči dělali i několik koleček kolem parkovací plochy před vlakovou stanicí, jenom aby zkusili najít jedno jediné volné místo. Sám jsem měl několikrát problém, kde odstavit vozidlo, takže parkovací dům by se mi určitě líbil,“ sdělil šestadvacetiletý cestující Milan Heger. Parkovací dům by mohl vyrůst v místech dnes bývalé vlečky táhnoucí se od majáku až před samotné nádraží.

„Jsme zatím úplně na začátku. Chystáme studii, připravujeme územní rozhodnutí a projektovou dokumentaci. Plánujeme také podat žádost o dotaci v maximální výši padesáti milionů korun, protože bez té bychom celých sedmdesát milionů pouze z rozpočtu města neutáhli,“ sdělil podrobnosti o prozatímní fázi příprav starosta Starého Města Josef Bazala.

Rozhodnout o udělení dotace by se tak mohlo už na konci příštího roku. I kdyby se však městu nepodařilo pro parkovací dům sehnat potřebnou částku, je připraveno ze svého rozpočtu zafinancovat méně nákladnější variantu.

„Ta by počítala s vybudováním pozemního parkoviště, které by vyšlo na zhruba deset milionů korun. Jeho kapacita by pak byla okolo sto míst pro osobní vozidla,“ prozradil Josef Bazala.

České dráhy mají u nádraží 15 míst

Největší porce vyjednávání však čeká radnici s majitelem pozemků. Tím jsou z velké části České dráhy. „Můžeme potvrdit, že jednáme s vedením Starého Města o možnostech vzniku nových parkovacích míst. Myšlenku vybudování parkovacího domu samy velmi kvitujeme a v současnosti prověřujeme studii o postradatelnosti nemovitých věcí pro možný prodej,“ uvedla za České dráhy jejich mluvčí Monika Bezuchová.

V současnosti mají České dráhy u stanice Staré Město u Uherského Hradiště pro cestující k dispozici parkoviště, kde se nachází patnáct míst v rámci služby ČD parking. Ta umožňuje zákazníkům s jízdenkou získat zvýhodněný parkovací tarif. „Dlouhodobě se nám ale stává, že parkovací kapacity kolem nádraží nestačí a na vyhrazených místech mají auta postavená lidé bez potřebného voucheru,“ dodala Monika Bezuchová.