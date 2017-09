Páleničářská sezona letních kvasů vrcholí, zato slivovice bude málo

Slabší úroda trnek a durancií na řadě míst Uherskohradišťska kvůli jarním mrazíkům se projeví na nižším množství vypálené slivovice a kratší destilační sezoně tamních pálenic.

Potvrzují to informace od páleničářů z regionu, kteří v těchto dnech většinou zpracovávají letní kvasy. Mrazy však naštěstí nepoškodily úrodu ve vyšších polohách v takové míře, jako v polohách nižších, proto pálenka z modrého ovoce v pálenicích poteče do demižonů minimálně do půli prosince.

„Na kopci nad vesnicí se mrazíky květům švestek vyhnuly. Někteří pěstitelé dnes proto podpírají přetížené větve stromů, aby se pod tíhou plodů nepolámaly,“ prozradil Deníku Jiří Vratislavský, předseda popovických zahrádkářů, bydlící v mrazové kotlině při Olšavě. On sám se však kvůli dubnovému mrazu, letos modrých plodů nedočká. „Loni jsme začali švestky a durancie pálit 5. listopadu, letos to bude o šestnáct dnů později. Pálit budeme zhruba do Vánoc,“ naznačil Jiří Vratislavský.

Podle dalších páleničářů na Slovácku je ale zatím předčasné spekulovat, jak dlouho bude destilační sezona trvat. „Zatím si u nás kvasy nikdo nezapisuje, protože se tady švestky skoro neurodily. Jestli budeme pálit ještě v prosinci, o tom je nyní předčasné uvažovat,“ konstatoval dlouholetý vedoucí pěstitelské pálenice v Kunovicích Jiří Šácha. Ten ale kvůli zpracování dostatku letního ovoce letošní páleničářskou sezonu odstartoval už 29. července, tedy o měsíc dříve než loni.

V buchlovickém pěstitelském lihovaru, který před dvěma roky absolvoval obnovu s přístavbou za téměř milion korun, se rozběhla proměna meruňkových a třešňových kvasů v pálenku ve stejný den jako v Kunovicích. „I když řada meruněk pomrzla, kvasů nejen z nich, ale i z višní, mirabelek a třešní, bylo poměrně dost. Koncem první zářijové dekády, jsme letos poprvé pálili jablečný kvas,“ informoval buchlovický páleničář Jan Žufánek. Letního ovoce bylo podle jeho slov na úpatí Chřibů více než loni. „Švestek je pomálu, ale místy je tu dost durancií, které se většinou pálí až koncem roku. „Z toho se dá usuzovat, že páleničářská sezona poběží v Buchlovicích do konce roku,“ informoval Jan Žufánek.

V jalubské pálenici odstartovali sezonu l4. září, tedy o dva týdny dříve než vloni. „Bylo dost meruněk, třešní, špendlíků i mirabelek. Domácí švestky ty pomrzly, ušlechtilé jsou na tom lépe. Hodně je u nás durancí, takže páleničářská sezona bude letos slušná a potrvá nejméně do konce roku, ne-li do ledna,“ uvedl vedoucí jalubské pálenice Jindřich Zapletal.