Padlé z obou stran první světové války je nutné si připomínat

ROZHOVOR/ – Sté výročí bitvy u Zborova, v níž českoslovenští legionáři dosáhli velkého vítězství, uplyne v neděli 2. července. Tento triumf se stal za první republiky synonymem pro působení Čechů v první světové válce.

Většina jich přitom bojovala v rakousko-uherské armádě, kde padlo 138 tisíc mužů české národnosti.

„Všem obětem, nehledě na barvu uniformy, musíme projevit úctu a pietu,“ zmiňuje ředitel bojkovického muzea Tomáš Hamrlík, jenž se svými spolupracovníky z řad Muzejního spolku Aloise Jaška chystá na den výročí střetu vzpomínkovou akci.



Jaký je skutečný význam bitvy u Zborova?

Nedá se popřít, že československé jednotky v ní i přes nepřízeň v počtech mužstva a výzbroji zaznamenaly jasné vítězství. Navíc to byl první velký úspěch bojovníků za československou samostatnost. Zborov pomohl například náboru z řad zajatců, legie si také získali respekt u Dohodových mocností.

Jak se bitva vyvíjela?

Legionářům se dlouho dařilo postupovat bez větších ztrát. Bohužel závěrečná bitva o vrch Mogila, kde proti nim stáli vojáci z Uher, si vyžádala většinu mrtvých a raněných. Byla to smutná tečka za úspěchem.

Kolují nějaké mýty o Zborovu?

Dlouho se psalo o tom, že bitva proti sobě svedla dva budoucí prezidenty, Ludvíka Svobodu v řadách legií a Klementa Gottwalda v rakousko-uherské uniformě. Svoboda se bojů opravdu zúčastnil, Gottwaldovu přítomnost ale nelze potvrdit. V době bitvy se měl nacházet ve vojenské nemocnici ve Vídni.

A co rozšířené nepravdy o Češích v rámci Rakouska-Uherska?

Už z počtů mobilizovaných a padlých vidíme, že za císaře bojovali a umírali. Z téměř jednoho a půl milionu mobilizovaných padlo asi 138 tisíc Čechů. Řada z nich sloužila v rakouské uniformě ještě v listopadu 1918, kdy už existovalo Československo. Tím dodrželi přísahu císaři. Na straně legií bylo mrtvých „pouze“ necelých šest tisíc. Rozdíl je zde značný. Dalším faktem je, že i přes problémy rakousko-uherská vojska dokázala bojovat až do konce se ctí.

Naopak legionáře považovaly rakouské úřady za zrádce.

Ano, pokud voják zběhl k nepříteli a bojoval v jeho řadách, pak byl v případě zajetí trest smrti automatický. Toto je celkově velmi obtížné téma a my jsme se s ním ještě nedokázali vypořádat. Na jedné straně Češi věrní přísaze císaři, kteří mnohdy doufali, že svou statečností vybojují národu lepší podmínky uvnitř říše. Na opačném pólu legionáři. Pro ně neexistovala jistá budoucnost, vždyť výsledek války nebyl dlouho jasný. Kdyby Centrální mocnosti zvítězily, mohli legionáři zůstat do konce života v exilu. S podporou vzniku Československa váhaly i světové mocnosti. O to víc si odvážné rozhodnutí tisíců Čechů zaslouží obdiv.

Zúčastnil se bitvy i některý Bojkovjan?

Informace o tom nemáme. Nicméně v legiích působilo několik desítek obyvatel Bojkovic, z nichž pět padlo. Většina z nich samozřejmě působila v Rusku, kde byly legie nejpočetnější. V rakousko-uherské armádě položilo život dalších třiapadesát bojkovických mužů.

Tyto oběti války připomíná v centru Bojkovic již od roku 1924 socha Svobody. Jaký je její příběh?

Dílo vyobrazuje legionáře, ale má opravdu připomínat všechny padlé občany Bojkovic. Paradoxem je, že se tehdejší představitelé města rozhodli, že jména padlých uloží do tuby, která se nachází v základech sochy. Až v roce 2014, při stoletém výročí začátku konfliktu, se nám podařilo zajistit desky se jmény. Sluší se připomenout, že netrpěli jen příbuzní padlých. Nějak zasažena, ať už dočasnou nepřítomností nebo zmrzačením manžela či syna, byla každá rodina. V tomto byla první světová válka horší než ta druhá. V ní se žádná všeobecná mobilizace na našem území neuskutečnila.

Muzeum Bojkovska pořádá ke Zborovu 2. července vzpomínkou akci. Co vás k tomu vede?

Podnět k ní vznesl člen muzejního spolku Miroslav Navrátil. Touto akcí zahájíme vzpomínkovou sérii, která se bude zabývat stým výročím konce první světové války. Na příští rok chystáme v muzeu výstavu. Naše padlé z obou válečných stran je potřeba si připomínat.

MAREK BARTOŠÍK

Tomáš Hamrlík se narodil 25. listopadu 1982. Je ženatý, má dvě děti. Vystudoval historii na Slezské univerzitě v Opavě. Dva roky učil na Základní škole v Žeravicích. Od roku 2010 je ředitelem Muzea Bojkovska. Zajímá se především o dějiny první světové války.



Tři a půl tisíce československých legionářů drtivě zvítězilo v bitvě u Zborova (1. – 2. července 1917), přestože útočili proti pěti a půl tisícům lépe vyzbrojeným vojákům Rakouska-Uherska, v jejichž řadách bojovali i Češi. Legie získaly přes tři tisíce zajatců, to vše za cenu přibližně dvou stovek padlých a sedmi stovek raněných. Střet byl součástí tzv. Kerenského ofenzívy.



V neděli 2. července od osmnácti hodin jej připomene slavnostní shromáždění u sochy Svobody v Bojkovicích. Součástí akce je i projekce filmu Zborov z roku 1938 v zasedací místnosti Městského úřadu Bojkovice.