Ovzduší v Hradišti ovlivňuje i situace v Polsku, říká meteorolog Robert Skeřil

Uherské Hradiště – Už dvanáctým rokem sídlí u hlavní světelné křižovatky meteorologická stanice vybavena čidly automaticky odesílající Českému hydrometeorolo­gickému ústavu (ČHMÚ) každou hodinu data o kvalitě ovzduší v Uherském Hradišti. Právě letos zažívá město jeden z nejhorších startů do nového roku. Od prvního ledna totiž odeslala do Brna jenom pár hodnot, které za čtyřiadvacet hodin nepřekročily povolený limit prašných částic ve vzduchu. Nepříznivé situaci se přitom město nemá jak bránit. Kvalitu ovzduší v Hradišti ovlivňují nízké teploty, inverze, ale i situace v sousedním Polsku.

Smog. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Pavel Sonnek

„Letos byla již třikrát vyhlášena smogová situace, z toho první signalizace souvisela s dálkovým transportem znečištění vzduchu z Polska, kde v určitých oblastech přesahovali hodnoty polétavého prachu až 1000 µg/m3, což by znamenalo v souvislosti s naší legislativou dvacetinásobné překročení limitů," prozradil Vedoucí oddělení ochrany čistoty ovzduší z brněnské pobočky ČHMÚ Robert Skeřil. Z Polska tak proudí znečištěný vzduch díky severskému větru do Moravskoslezského kraje a Moravskou Branou i do Olomouckého a Zlínského kraje. „Další prvky, které přispívají ke zvýšení polétavých částic prachu, souvisí s chladným počasím a tedy intenzivnější topením v obytných prostorech a také s inverzí, která znemožňuje dostatečný rozptyl vzduchu," doplnil Robert Skeřil.

Právě hodnota PM10, tedy hodnota prašných částic ve vzduchu do velikosti deseti mikrometrů, hraje důležitou roli pro lidské zdraví. Takto jemný prach se totiž ukládá v těle, na rozdíl od větších částic, s nimiž si lidský organismus dokáže poradit. „Časté prolomení limitů polétavého prachu může přispět ke snížení celkové obranyschopnosti organismu, zhoršit průběh respiračních infekcí, způsobit dýchací potíže nebo záněty dýchacích cest. Astmatikům nebo bronchitikům to může výrazně zhoršit jejich problémy," upřesnil primář plicního oddělení Uherskohradišťské nemocnice Jiří Tihon. Podle něj by se při několika násobném překročení povolených limitů neměli venku zbytečně zdržovat ani častí sportovci. „Nejlépe omezit větrání v domě, zdržovat se pobytu venku a omezit fyzickou aktivitu i u lidí, kteří na ni jsou zvyklí. Samozřejmostí by pak měla být snaha pomoci imunitě vitamíny a upravenou stravou," sdělil Jiří Tihon.

ČTĚTE TAKÉ Podmínky k lyžování ve Zlínském kraji jsou ideální

Takových dnů od začátku roku by se přitom nedalo spočítat ani na prstech obou rukou. Povolený limit pro PM10, padesát mikrogramů prašný částic na metr čtvereční, byl totiž překročen v průměrných denních hodnotách od nového roku téměř pokaždé. Zatím nejhůře na tom by víkend od 20. do 21. ledna, kdy čísla v průměru trojnásobně překračovala povolenou hranici. V sobotu 21. ledna se dokonce vyšplhala na necelých 162 mikrogramů na metr krychlový prašných částic.

„Na vině zhoršené situace v ovzduší jsou klimatické podmínky, které nedokážeme nijak ovlivnit. Uherské Hradiště tak alespoň poskytuje informaci o současném stavu na svých stránkách a i na panelu u hlavní křižovatky," vysvětlil mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma. Jediné, co Hradišti zbývá, je podle jeho slov vyzvat lidi k šetrnějšímu chování vůči ovzduší. „Můžeme nanejvýše doporučit, aby obyvatelé motorovými prostředky nejezdili, stejně jako můžeme apelovat na jejich svědomí, když vyhřívají domácnosti tuhými palivy, aby dbali toho, čím mohou a nemohou topit," vysvětlil Jan Pášma. Právě nyní je v Hradišti tradičně nejvíce problémů spojených se znečištěním vzduchu. „Kritické měsíce bývají prosinec a leden. Naopak mimo zimní období je imisní zátěž v našem městě čím dál tím lepší. Například v roce 2015 vůbec poprvé od měření nepřekročily průměrné roční hodnoty limit pro polétavý prach a byly rekordně nízké," dodal Jan Pášma.