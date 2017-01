Ostuda. Ubohost a podlézavost. Vedení Brodu čelí kritice za uzavření náměstí

Uherský Brod – V souvislosti s teroristickým útokem v Berlíně uzavřela uherskobrodská radnice 21. prosince Masarykovo náměstí všem trhovcům až do konce roku 2016. Přestože bezpečnostní radě byl takový postup doporučen Policií ČR, mnoho místních dodnes nemůže rozhodnutí rozdýchat. Kocourkov, ostuda, podlézavost. To vše nejčastěji rezonuje na internetových sociálních sítí ve spojení s posledním rozhodnutím vedení Uherského Brodu.

Masarykovo náměstí v Uherském Brodě. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Adéla Buráňová

„A co obchody praskající ve švech nebo lidé pohybující se venku. Vždyť je to směšné! A co teprve kostely plné lidí, nechcete zrušit i mše?" klade radním otázku na facebooku Eliška Rapantová.

Mimo hlasitých kritik se však vedení města dostalo také jízlivých poznámek. „Dovolím si použít komentář, který krapet předělám. Včera jsem byl na velitelství IS. Na třech stěnách koberec a na čtvrté plán Brodu," poukazuje na sociální síti na absurdnost situace Jiří Urbánek.

Na Twitteru si neodpustil krátkým komentář k Brodu ani zahraniční reportér České televize v Německu Václav Černohorský. „Vzkaz do Uherského Brodu: Vánoční trh v Berlíně, který byl v pondělí svědkem tragické události, zítra znovu otevírá," informuje.

Rozhořčení bylo znát i z hlasujících ankety na stránkách Slováckého deníku (anketu naleznete ZDE). Z celkového počtu 427 hlasujících nesouhlasilo se zrušením trhů 96 procent účastníků ankety, přičemž devětaosmdesát procent označilo rozhodnutí města za absurdní a směšné.

To přitom přišlo po zasedání představitelů města s Policií ČR. Právě na závěry tohoto jednání se odvolával starosta Patrik Kunčar. „Od policie jsme dostali jednoznačný požadavek buď rozmístit na náměstí betonové zábrany, nebo stánky zrušit. Než bychom měli obrovské betonové zábrany rozmísťovat po náměstí, dohodli jsme se na zrušení několika zbylých stánků," vysvětloval.

INFORMOVALI JSME: Vedení radnice v Brodě vykázalo z náměstí trhovce, kvůli bezpečnosti

Mluvčí Krajského ředitelství policie Zlínského kraje Lenka Javorková však mluvila pouze o doporučení, které z jejich strany při jednání s městem zaznělo.

„Z našeho pohledu se nejednalo ani o vánoční trhy, ani o nařízení něco rušit. Vydali jsme pouze doporučující stanovisko, aby se zrušil stánkový prodej na náměstí v Brodě, kde už se předtím vánoční trhy uskutečnily v řádném termínu," prozradila Lenka Javorková.

Narozdíl od jiných našel pro rozhodnutí radnice Uherského Brodu porozumění člen Uherskobrodských Patriotů Rostislav Rajchl. „Zrušení trhů částečně rozumím, protože postavit se proti policejním doporučení by znamenalo nést za jakoukoliv nehodu na náměstí zodpovědnost. Navíc u nás v Brodě máme vzhledem s nešťastnými událostmi střelby v Družbě specifickou situaci," poznamenal Rostislav Rajchl.