Organizace finanční sbírky na nové sochy světců je na Matici velehradské

Velehrad – Každý rok v neděli nejbližší k výročí úmrtí sv. Cyrila, tedy 14. února, se koná v poutním Velehradě valná hromada Matice velehradské. Letošní, v pořadí už desátá, kromě té ustavující v roce 2007, se uskutečnila v neděli odpoledne Zimním sále Stojanova gymnázia na Velehradě, a to dva dny před jubileem úmrtím světce Cyrila.

Valná hromada byla zahájena slavnou mší svatou, kterou ve velehradské bazilice celebroval Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, metropolita moravský a protektor Matice velehradské. V krátké zdravici úvodem valné hromady, nejvyššího orgánu Matice, která působila několik let jako občanského sdružení, nyní jako zapsaný spolek, ocenil deset let trvající rozvoj jejího díla. Zdůraznil také důležitost mezilidských vztahů a vyjádřil přání, aby se členové Matice velehradské aktivně zapojili ke spoluúčasti na díle nového sousoší svatých Cyrila a Metoděje. To bude umístěno na pilířích lemujících vstup z centra Velehradu do poutního areálu.

„Soutěž na realizaci nových soch skončila. Nyní musí dojít k finanční sbírce na pořízení a instalaci. A to bude jeden z hlavních úkolů Matice velehradské. Já jsem už před zahájením valné hromady svůj příspěvek na financování soch odevzdal," svěřil se Jan Graubner.

Plody činnosti Matice nejen za uplynulý rok, ale celé desetiletí od jejího obnovení ve prospěch Velehradu, ale také při profilaci na poli obnovy a ducha prezentoval člen matičního výboru a jeho bývalý místopředseda Petr Hudec. Ačkoliv téměř čtyři roky převyšuje počet členů Matice velehradské devět set, k té tisícové metě se nedostala nejen ke konci roku 2016, ba ani k letošnímu 12. únoru. „Před valnou hromadou čítala Matice 992 členů, dnes se jich z Kyjova přihlásilo sedm, žel na toho tisícího člena si musíme ještě počkat," řekla asistentka Matice Velehradské Věra Bajajová.