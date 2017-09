Oprava silnice mezi Dolním Němčím a Slavkovem zapříčinila zpoždění autobusů

Oprava silnice mezi Slavkovem a Dolním Němčí a také renovace mostu na konci Dolního Němčí komplikuje dopravu nejen řidičům osobních aut, ale i lidem, kteří cestují autobusy.

Ilustrační snímekFoto: Deník

V pondělí 25. září si museli nejen obyvatelé Hluku na ranní spoje počkat až o půl hodiny déle. "Už jsem chtěla jít domů pro auto. Jedou dva autobusy, takže i kdyby se jeden pokazil, druhý přece nemůže mít takové zpoždění," pokyvovala hlavou cestující Milena Konečná. Od řidiče se cestujícím dostalo vysvětlení, že zpoždění má na svědomí oprava silnic.

"Zkuste si tama jet. Je to tam katastrofálně vyřešené," postěžoval si řidič autobusu. Starosta Dolního Němčí vysvětlil, že právě tento týden se na úseku vyfrézovávají příčné spáry v místech, kde byly praskliny, proto je na trase hodně hlubokých děr.

"Řidiči proto jedou pomalu, aby si neponičili auta. Vliv jistě má i trojcestný semafor, který musí propouštět auta ze tří směrů, a to nejprve od Nivnice, pak z Dolního Němčí a Slavkova," uvedl starosta Dolního Němčí František Hajdůch. Nejhorší situace by měla být na začátku týdne, než silničáři položí hrubou vrstvu, tyto práce by měly být do konce týdne hotové. Necelé dva kilometry dlouhý úsek mezi Slavkovem a Dolním Němčím by měli silničáři opravit do 30. listopadu za 20 milionů korun.