Oltáře na Slovácku připomínají ukřižování Krista

Zelený čtvrtek je pro křesťany prvním z velikonočního trojdenní. Následující den, tzv. Velký pátek, je pro ně dnem největšího půstu v roce a zároveň předposledním dnem postní doby.

Ta začíná popeleční středou, letos to bylo 1. března, a trvá (nepočítaje v to neděle) 40 dnů. Také v kostelech regionu ji připomínají oltáře zahalené obrazem ukřižovaného Ježíše. Postní období jim pak vrcholí na Zelený čtvrtek večer, pokračuje Velkým pátkem, Bílou sobotou a končí po Velikonoční vigilii, která ústí do neděle Zmrtvýchvstání Páně.

Celá postní příprava směřuje k radostné oslavě Velikonoc, které jsou pro křesťany svátky Kristova vzkříšení z mrtvých.