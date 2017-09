Okresní přebor: Vlčnov měl na lopatě lídra soutěže, bral alespoň bod

O největší překvapení 8. kola okresního přeboru se postarali fotbalisté Vlčnova. Po remíze 2:2 obrali o body vedoucí Uherský Ostroh a mohli mu dokonce uštědřit první porážku.

V utkání totiž vedli už 2:0. Suverénně naopak zvládla svůj zápas druhá Topolná, která vyhrála 6:0 v Bánově. V popředí se drží také týmy Ostrožské Nové Vsi a Polešovic, které své zápasy vyhrály shodně 1:0.



HLUK B – POLEŠOVICE 0:1 (0:0)

Hlucké béčko hrálo doma s Polešovicemi velmi vyrovnaný zápas. V prvním poločase byli domácí lepší a vytvořili si tutovku, kterou Sagula poslal do tyče. Hosté hráli obětavě a byli dirigováni zkušeným Hlahůlkem. Od domácích se čekalo více, protože nutně potřebují body. O další přišli ve druhém poločase, když v 82. minutě zahrávali přímý kop, který však nepřiletěl ani do pokutového území. Hosté naopak z rychlého brejku skórovali zásluhou Kubiše – 1:0. Mladí domácí hráči si budou muset zvyknout na hru mezi dospělými, kde jim k úspěchu stále něco schází.

Branka: 82. Kubiš. Rozhodčí: Chramcov, 70 diváků. Hluk B: Fojtík, Otrusiník, Zalubil Martin, Kuřina, Straka, Athang, Blaško, Machala Jan, Machala Miroslav, Sagula (Bachan), Sabo (Bachánek). Polešovice: Mlčák, Janík, Markytán, Stašek (Běhavka), Vaculík, Juřena, Kubiš (Svoboda), Bernatík, Hlahůlek, Hasoň (Tringela).



BÁNOV – TOPOLNÁ 0:6 (0:2)

Na těžkém terénu dominovali v obou poločasech hosté z Topolné. Lépe se pohybovali i kombinovali, domácí téměř k ničemu nepustili. První branku vstřelil po ukázkově rozehraném rohovém kopu přesnou střelou Haša. Druhou až pátou branku vsítil neudržitelný Jan Foltýn. Tečku za utkáním obstaral střídající Hoferek po pěkné kombinaci. Vítězství hostů bylo zcela zasloužené.

Branky: 4. Haša, 40., 48., 57., 61. Foltýn, 86. Hoferek. Rozhodčí: Martykán, 132 diváků. Bánov: Mahdal Dominik – Mahdal Lukáš (Bobek Pavel), Mahdalíček Petr, Polanský Luboš, Bortel Lukáš, Velecký Radim, Helebrand Martin (Polášek Marek), Polanský Tomáš, Mahdalíček Jiří (Bulejko Pavel), Skočovský Dušan, Franc Lukáš. Trenér: Kopeček. Topolná: Mikel Jakub – Mikulka Marian (Vašek Přemysl), Mráz Daniel, Vašták Radek, Válek Adam, Zelinka Daniel, Lapčík Adam, Hoferek Pavel (Hoferek Ondřej), Haša Petr, Foltýn Jakub, Foltýn Jan, Leitner Jakub. Trenér: Stuchlík.



SLAVKOV – NEZDENICE 1:1 (0:0)

Do utkání vstoupila obě mužstva aktivně. Více ze hry měli domácí a vytvořili si několik gólových šancí. Největší měl Sedlář, ale míč skončil na tyči. Ve druhém poločase si vytvořili domácí převahu a v 57. minutě šli do vedení, když se v pokutovém území prosadil Habarta. Do konce hrací doby už se Slavkovu nepodařilo překonat brankáře Nezdenic, který vychytal střely Stojaspala a v případě střely Halíka míč zastavilo břevno. Na hosty se usmálo štěstí v nastaveném čase, kdy si domácí brankář špatně pokryl střílený centr a míč odskočil do branky. Utkání tak skončilo remízou 1:1.

Branky: 57. Habarta J. – 90. Vystrčil J. Rozhodčí: Jílková, 55 diváků. Slavkov: Gregor – Zimčík, Stojaspal, Sedlář, Salát, Reňák (46. Halík J.), Polášek (88. Končitík), Peter (58. Halík M.), Jankůj, Chovanec, Habarta. Trenér: Mančík. Nezdenice: Juriga – Uličník, Šašinka, Struhař (67. Vystrčil), Salvet, Mlčúch, Kolínek Martin, Kolínek Marek, Kociňák, Gorčík (78. Hasoň), Bartoš. Trenér: Kociňák.



BÍLOVICE – JAROŠOV 2:1 (1:0)

Poslední Jarošov byl v Bílovicích ve hře o body, nakonec však těsně padl. Domácí vedli od 27. minuty, kdy se poprvé v zápase prosadil Jan Dujka. Jarošov dokázal odpovědět v 58. minutě, když přesně zamířil Kamočai. Jenže nerozhodný stav drželi hosté jen pět minut. V 63. minutě se podruhé trefil Dujka a stav 2:1 pro Bílovice pak vydržel až do konce zápasu.

Branky: 27., 63. Dujka – 58. Kamočai. Rozhodčí: Tureček, 205 diváků.



VLČNOV – UHERSKÝ OSTROH 2:2 (1:0)

Vlčnov mohl své překvapení v 8. kole soutěže ještě vylepšit, protože proti lídrovi tabulky měl náskok už dvou branek. Ve 35. minutě otevřel skóre Fibichr a v 70. minutě zvýšil na 2:0 Stojaspal. Ostrožané ovšem zachránili alespoň bod. V 76. minutě je vrátil do hry Pavlas a za další čtyři minuty vyrovnal na konečných 2:2 Kovařík. Hosté si díky tomu udrželi neporazitelnost.

Branky: 35. Fibichr, 70. Stojaspal – 76. Pavlas, 80. Kovařík. Rozhodčí: Jílková, 60 diváků.



BŘEZOVÁ – PRAKŠICE 7:2 (3:0)

Březová si v domácím utkání s chutí zastřílela a zinkasovala tři body. V zápase jí pomohl výborný začátek, když se hned ve 4. minutě prosadil Pomajbík a v 11. minutě zvýšil na 2:0 Smítal. A když se těsně před přestávkou trefil ještě Janků, bylo za stavu 3:0 prakticky rozhodnuto. Naději vykřesal pro hosty minutu po změně stran Dynka, avšak Březová drama nepřipustila. V 58. minutě se podruhé radoval Janků a po brance Čaňa v 61. minutě to bylo 5:1. Prakšice se pak prosadily ještě jednou díky Vráždilovi, nicméně závěr zase patřil domácí Březové a Smítal s Pomajbíkem upravili stav na lichotivých 7:2.

Branky: 4. Pomajbík, 11. Smítal, 44., 58. Janků, 61. Čaňo, 73. Smítal, 88. Pomajbík – 46. Dynka, 72. Vráždil. Rozhodčí: Vlašic, 80 diváků.



OSTROŽSKÁ NOVÁ VES – KNĚŽPOLE 1:0 (0:0)

Utkání rozhodla jediná branka a k radosti domácích fanoušků padla do sítě Kněžpole. Hrdinou se stal v 75. minutě Jurásek. Ostrožská Nová Ves nadále prohání nejlepší týmy soutěže a drží se na třetím místě tabulky.

Branka: 75. Jurásek. Rozhodčí: Chramcov, 75 diváků.

1. Uh. Ostroh 8 6 2 0 30:15 20

2. Topolná 7 6 0 1 22:7 18

3. O. N. Ves 7 5 1 1 23:13 16

4. Polešovice 7 5 0 2 17:12 15

5. Bánov 8 4 0 4 19:25 12

6. Kněžpole 8 3 1 4 15:15 10

7. Březová 7 3 0 4 20:19 9

8. Bílovice 7 2 2 3 12:12 8

9. Slavkov 8 2 2 4 11:13 8

10. Prakšice 8 2 2 4 14:25 8

11. Vlčnov 7 2 1 4 15:22 7

12. Nezdenice 6 2 1 3 7:14 7

13. Hluk B 7 2 0 5 13:19 6

14. Jarošov 7 1 0 6 9:16 3

