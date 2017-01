Okolím Břestecké skály šlapalo 500 turistů, stejný počet lidí zlákala zabijačka

Břestek - Ačkoliv v sobotu zabloudila rtuť venkovních teploměrů v Chřibech, ale i v některých obcích na Slovácku až k desátému stupínku pod bod mrazu, turisty a milovníky přírody to neodradilo od účasti na šestatřicátém populárním pochodu Okolím Břestecké skály. Proč by si kvůli mrazu měli nechat ujít dobrá předsevzetí, že udělají něco pro své zdraví a shodí nějaké to kilo, které přibrali o vánočních a novoročních svátcích.

Fotogalerie 36 fotografií AKCE PRO TURISTY. V sobotu se vydalo 520 příznivců turistiky na pochod kolem Břestecké skály. Skoro 600 jich přišlo ochutnat zabijačkové speciality.Foto: DENÍK/Zdeněk Skalička

Od sobotního rána vládlo v Chřibech téměř naprosté bezvětří, z azurové oblohy se na příznivce toulek zasněženou přírodou usmívalo sluníčko, které lákalo k výšlapu po dvou turistických trasách v okolí Břestecké skály. Poněkud jiný úmysl ale měli ti, kteří se nechali do břestecké sportovní haly zlákat nikoliv registrací k výšlapu do přírody, ale přišli si jen pošmáknout na zabijačkových dobrotách, nebo si je odnést v tašce do svého domova. „Na putování okolím Břestecké skály jsme dnes zaregistrovali 520 lidí různého věku. Byla mezi nimi dokonce i jedna turistka polských Katowic. Stejný počet lidí ale přišel do Břestku pouze na zabijačku," informovala Petra Štulírková. Na vyhledávanou turistickou akci vyrazili už třicet minut po páté hodině turisté z Huštěnovic. „S turisty z Hradiště jsme pak odjeli autobusem na Velehrad a odtud jsme šlapali devadesát minut do Břestku," svěřil se František Čevela, předseda Klubu českých turistů Uherské Hradiště. V břestecké sportovní hale se setkal s nestory české turistiky, Vojtěchem Rosůlkem ze Starého Města, nejstarším turistou na Slovácku i v republice, který v polovině února oslaví čtyřiadevadesátiny, ale také s třiaosmdesátiletou Hradišťankou Evou Hohausovou. „Máme radost, že jsme se této akce dožili a mohli se na ní setkat se svými kamarády, potřást si s nimi rukou, ale i symbolicky připít lokem slivovice," nechaly se slyšet turistické legendy. K nejmladším účastnicím patřila dvouletá Elizabet Švrčková z Uherského Hradiště. „S dcerou jdeme na výšlap poprvé, ale kolem Břestecké skály jsme s přítelem Vlastislavem Švrčkem šlapali už několikrát," svěřila se Marina Šestáková. Břestecký pochodˇák si už podeváté nenechal ujít turistický oddíl z firmy Alucast Tupesy. „Na každou turistickou akci jdeme s velkou chutí a láskou. Jsme turističtí srdcaři," utrousila sebejistě Marie Malinová ze Zlechova. Nejeden z účastníků pochodu mohl ve sportovní hale obdivovat vandrovní knížku Jindřicha Macha (76) z Jalubí. „S mými osmi ,vandrbuchy´, do nichž zaznamenávám každou túru, její název, datum, počet ujitých kilometrů, počasí a přidávám fotky, jsem procestoval evropské země a ročně s nimi našlapal 1000 kilometrů," svěřil se jalubský turista. „Pro účastníky letošního putování okolím Břestecké skály jsme připravili nejrůznější zabijačkové dobroty z 1100 kilogramů vepřového masa. Nezbylo ani sousto," potvrdil Petr Stýskal, jeden hlavních z pořadatelů akce a předseda správní rady SFK Target Břestek. K dobré chuti vyhrávala pochodníkům ve sportovní hale country skupina Telegraf. ČTĚTE TAKÉ Sloní ucho. Dvoukilový řízek spořádal nejrychlejší jedlík za hodinu a 25 minut Čokoládu vzali ve Zlíně útokem. Chutnala celá hala

